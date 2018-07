De statistieken: snelste Belgische WK-treffer ooit en meeste doelpuntenmakers op een Wereldbeker MDB

14 juli 2018

19u47

Bron: Infostrada 3 WK voetbal Buiten het feit dat de Rode Duivels met de derde plek voor de beste Belgische WK-prestatie ooit zorgden, werd er vandaag nog geschiedenis geschreven. Thomas Meunier zorgde namelijk voor de snelste Belgische treffer ooit op een Wereldbeker. Hij was ook de tiende landgenoot die scoorde op dit WK. Iets wat enkel Frankrijk (in 1982) en Italië (in 2016) klaarspeelden. Dit zijn de cijfers na België - Engeland:

* Thomas Meunier maakte vandaag na 3 minuten en 39 seconden het snelste Belgische doelpunt ooit op een WK. Daarmee doet hij beter dan Eden Hazard (in 2018) en Pol Anoul (in 1954) die allebei scoorden in de zesde minuut.

* Thomas Meunier was de tiende Rode Duivel die op dit WK scoorde. Een evenaring van het WK-record. Ook Frankrijk (in 1982) en Italië (in 2006) konden op tien verschillende doelpuntenmakers rekenen.

#BEL have equalled the #WorldCup record held by #FRA (1982) & Italy (2006) of producing 10 different scorers at a tournament:



⚽️ Lukaku

⚽️ Hazard

⚽️ Januzaj

⚽️ Batshuayi

⚽️ Mertens

⚽️ Vertonghen

⚽️ Fellaini

⚽️ Chadli

⚽️ De Bruyne

⚽️ Meunier



Team effort. pic.twitter.com/2qXBna6HGU Squawka Football(@ Squawka) link

* België is het vierde land dat zes wedstrijden wint op één WK en geen wereldkampioen wordt. Het overkwam ook Polen (derde in 1974), Italië (derde in 1990) en Nederland (tweede in 2010).

* Eden Hazard vervolledigde 40 dribbels op het WK. Op dit moment twaalf meer dan eender welke speler op de Wereldbeker.

* Thomas Meunier maakte zijn zesde interlandgoal. In alle wedstrijden waarin de rechtsachter van Paris Saint-Germain scoorde, wonnen de Rode Duivels telkens.

* België verloor nog nooit wanneer Youri Tielemans speelminuten kreeg (tien zeges en drie gelijke spelen).

* Gareth Southgate stelde vandaag het jongste Engelse WK-elftal in de geschiedenis op. 25 jaar en 174 dagen was de gemiddelde leeftijd van de 'Three Lions'.

* Engeland verloor voor het eerst drie wedstrijden op één WK. Enkel Panama en Egypte verloren drie keer op de Wereldbeker in Rusland.

Eden Hazard completed 40 take-ons at this #WorldCup.



At least 12 more than any other player at the tournament. 😳 pic.twitter.com/01TJiK2O7K Squawka Football(@ Squawka) link

2 - Belgium and England are the first teams to face twice at a World Cup tournament since Turkey played Brazil twice at the 2002 World Cup. Familiar. #BELENG #BEL #ENG #WorldCup pic.twitter.com/vUQSVjJkxG OptaJoe(@ OptaJoe) link