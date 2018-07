De speech van Koning Filip voor de Rode Duivels: "Voor velen zijn jullie de beste ploeg ter wereld" MDB/GVS

15 juli 2018

13u34 0 WK voetbal Een fiere Koning Filip ontving deze middag samen met Koningin Mathilde de Rode Duivels in het Kasteel van Laken. Hij begroette elke speler afzonderlijk en sprak onze nationale voetbalheren toe.

"In naam van alle Belgen en in naam van heel België wil ik jullie bedanken voor jullie prestaties op het WK", aldus een trotse Koning. "Jullie behoren tot de drie beste ploegen van heel de wereld. Dat in de meest populaire sport en de meest bekende sport ter wereld. Dat is heel wat. Voor velen van ons zijn jullie de beste ploeg ter wereld. Ook jullie strijdlust was bijzonder sterk. Tegen Japan bijvoorbeeld op het laatste moment. Maar ook in de andere wedstrijden."

Hij had trouwens nog een leuke anekdote in petto. Tijdens de partij om de derde plek tegen Engeland was de koning op bezoek bij Queen Elizabeth. "Gisteren zat ik tijdens de wedstrijd toevallig bij de Koningin van Engeland. Tijdens een gesprek waren jullie aan het spelen waarna iemand binnen kwam en zei: 'Jullie hebben gewonnen met 2-0'. Ik kreeg meteen felicitaties van Queen Elizabeth."