De ongewenste Spanjaard, de 'Golden Boy' die er niet bij is en de Marokkaan die met Oranje lacht: wat u moet weten over de vier landen in groep B

07 juni 2018

07u00 0 WK voetbal We zijn nog 7 dagen verwijderd van de start van het WK voetbal, hoog tijd dus om wat nader kennis te gaan maken met de 32 landen die straks in Rusland om eeuwige voetbalroem strijden. Wij lichten er voor u per groep voor elk land de sterspeler en bondscoach uit én voorzien u ook nog van iets wat u enerzijds mag en anderzijds moet weten. Vandaag starten we met groep B!

SPANJE: 15de deelname - Winnaar in 2010

1) De bondscoach: Julen Lopetegui

Kwam als doelman zowel voor Real Madrid als FC Barcelona uit. Volgde in 2016 Vicente Del Bosque op. Hij debuurde bij 'La Furia Roja' met een overwinning tegen de Rode Duivels. Leidde in het verleden de Spaanse U19 en U21 naar een Europese titel.

2) De sterspeler: David Silva

Moet Spanje op sleeptouw nemen. De ploegmaat van De Bruyne bij Manchester City scoorde vijf keer in de kwalificatiecampagne. Efficiënte balvirtuoos. Zag zijn zoontje Mateo vorig jaar in december prematuur geboren, waarna hem een moeilijke tweede seizoenshelft wachtte. Mocht van Guardiola geregeld huiswaarts richting Spanje keren. Tweette na de gewonnen titel met City dat zijn zoontje aan de beterhand is.

My 3rd league but this one is the most special.Thanks to everyone for supporting me in this tough year!🏆🏆🏆 pic.twitter.com/kKslE189uu David Silva(@ 21LVA) link

3) Wat je moet weten

Wereldkampioen in 2010, maar daarvoor was het al teruggaan tot 1950 (!) voor een beter resultaat dan een kwartfinale. Hopen de schande van Brazilië, toen Spanje eruit ging in de groepsfase, uit te wissen. Kwaliteit in alle linies en zeker ook in de breedte. Zijn niet eens geselecteerd: Casillas, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Bartra, Bellerin, Fabregas, Javi Martinez, Callejon, Mata, Pedro en Morata.

4) Wat je mag weten

Marcos Alonso heeft er een sterk seizoen opzitten bij Chelsea, maar is toch niet geselecteerd. Geregeld wordt er dan verwezen naar het ongeval dat een dronken Alonso in 2011 met zijn BMW heeft veroorzaakt. Daarbij kwam een 22-jarige vrouwelijke passagier om het leven en raakte een andere inzittende ernstig gewond. Aanvankelijk leek Alonso, toen bij Bolton Wanderers, te moeten vrezen voor een lange gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie in Madrid eiste een celstraf van vier jaar. Dat werd eerst teruggebracht tot 21 maanden, maar ook daar was Alonso, afkomstig uit een rijk gezin, niet tevreden mee. Daarom kocht hij de familie van het slachtoffer af voor 500.000 euro. De verdediger hield er zelfs geen strafblad aan over. Maar wel de eeuwige antipathie van het Spaanse volk. Slechts één cap heeft Alonso achter de naam.

PORTUGAL: 7de deelname - Derde in 1966, vierde in 2006

1) De bondscoach: Fernando Santos

Elektromechanieker van opleiding. Loodste Portugal in Frankrijk naar een historische EK-winst. Deed dat met welgeteld één zege na 90 minuten, in de halve finale tegen Wales. Het ticket voor het WK behaalde Santos pas op de slotspeeldag. Portugal won 9 van zijn 10 groepswedstrijden, net als Zwitserland – het aantal goals gaf de doorslag.

2) De sterspeler: Cristiano Ronaldo

Het WK winnen moet zowat het enige zijn dat nog op zijn bucketlist staat. Cristiano zal daarvoor wel een nieuwe krachttoer moeten uithalen, want Portugal heeft een magere WK-traditie. Zorgde meteen na de opnieuw gewonnen Champions League voor controverse door te hinten op een vertrek bij Real Madrid: vooral een truc om het bestuur van Real onder druk te zetten hem een verbeterd contract voor te schotelen.

3) Wat je moet weten:

Portugal miste in de 21ste eeuw nog nooit een groot toernooi. Deed het de voorbije jaren vooral op EK’s schitterend, met twee halve finales en twee finales.

4) Wat je mag weten

Op het EK in 2016 in Frankrijk, waarin Portugal zich verrassend kroonde tot Europees kampioen, werd hij nog verkozen tot beste jonge speler van het toernooi. Een half jaar later mocht hij zich de enige echte Golden Boy noemen, het Europese talent van het jaar. Maar nu zit Renato Sanches (20) na een desastreus seizoen bij het gedegradeerde Swansea niet eens in de kern van de Portugezen. Slechts twee caps vergaarde hij na het EK nog, waaronder een invalbeurt van twee minuten veertien maanden geleden.

MAROKKO: Vijfde deelname - Achtste finale in 1986

1) De bondscoach: Hervé Renard

Garantie op succes in Afrika. Won in 2012 verrassend de Africa Cup met Zambia. Deed drie jaar later hetzelfde met Ivoorkust. En leidde nu Marokko naar hun eerste WK in twintig jaar.

2) De sterspeler: Mehdia Benatia

30-jarige polyvalente verdediger die Bayern München voor 26 miljoen euro wegkocht bij AS Roma. Speelt nu voor Juventus. Opgeleid in vermaarde Franse jeugdacademies.

3) Wat je moet weten

Leek in een finale WK-kwalificatiegroep met Ivoorkust, Gabon en Mali weinig kans te maken op Rusland, maar Renard loodste de 'Leeuwen van de Atlas' dankzij een ongeslagen reeks -waarin het niet één tegengoal slikte en elf keer scoorde- naar de groepszege. Goed voor de eerste WK-kwalificatie in twintig jaar. Met Nabil Dirar, Mbark Boussoufa en Mehdi Carcela forse Belgische connectie.

4) Wat je mag weten

Hakim Ziyech werd vorig jaar uitgelachen door toenmalig assistent-bondscoach Marco Van Basten omdat hij de Marokkaanse nationale ploeg boven Oranje verkoos. “Hoe dom kan je zijn”, klonk het. Haalt nu zijn grote gelijk, want Nederland mag het WK vanuit de zetel volgen.

IRAN: Vijfde deelname - groepsfase nog nooit overleefd

1) De bondscoach: C arlos Quieroz

Aan ervaring geen gebrek bij bondscoach Carlos Quieroz. Hij was al tweemaal trainer van de Portugese nationale ploeg, was assistent bij Manchester United en was zelfs even hoofdcoach bij Real Madrid. Sinds 2011 staat hij aan het roer bij Iran en hij is dus toe aan zijn tweede WK.

2) De sterspeler: Sardar Azmoun

Sardar Azmoun, 23-jarige aanvaller van Rubin Kazan, moet voor de goals zorgen. Ondanks een slap seizoen in de Russische Premier League, deed hij in de kwalificatiecampagne met 11 goals wel van zich spreken. Scoort een goal om de 140 minuten voor Iran. Ook Reza Ghoochannejhad, gewezen aanvaller van Sint-Truiden waarvoor hij 21 goals maakte in 43 matchen, is in de gaten te houden. Hij scoorde twee seizoen geleden nog 19 keer in de Eredivisie. In 29 caps al goed voor 13 goals.

3) Wat je moet weten

Iran teert vooral op zijn stevige defensie: vier jaar geleden hield het Argentinië op het WK in Brazilië lang op 0-0, tot Messi diep in blessuretijd nog toesloeg. Al is de bekendste Iranese ex-voetballer een aanvaller: Ali Daei. Hij is momenteel trainer in eigen land van Persepolis FC, maar staat vooral bekend omdat hij in 149 interlands maar liefst 109 goals maakte.

4) Wat je mag weten

Sommige Iraniërs, die maandag als eersten voet aan grond zetten in Rusland, moeten op het WK wennen aan een ander paar voetbalschoenen, want in Rusland mogen ze geen Nike’s dragen. Dat heeft alles te maken met de handelsboycot van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse concern mag door de boycot geen schoenen of kleding aan Iran leveren. Het Duitse Adidas verzorgt voor het WK de shirtjes.

Voor Alireza Jahanbakhsh en Reza Ghoochannejhad vormt de boycot geen probleem, omdat de twee Eredivisiespelers gewoonlijk met Adidas spelen. Maar voor Saman Ghoddos bijvoorbeeld wel. De aanvallende middenvelder van Östersunds FK heeft een sponsorcontract bij Nike. Hij speelde eind maart in Tunesië met Iran in Nike-schoenen. Volgens het Amerikaanse bedrijf zullen zo’n zestig procent van de spelers op het WK hun schoenen dragen.