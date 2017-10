De mogelijke scenario's: Argentinië kan zelfs bij verlies nog naar WK JVDV

12u30 0 REUTERS WK voetbal Het zal er om spannen vannacht in Ecuador, waar Argentinië zijn laatste kans op het WK wil grijpen. Wij lijstten voor u de mogelijke scenario's op.

Bij winst:

Kwalificeert Argentinië zich rechtstreeks voor het WK als...

* Chili niet wint in Brazilië

* Of Peru en Colombia gelijkspelen

* Of Peru van Colombia wint met een kleinere marge dan Argentinië



Indien geen van deze drie zaken gebeurt, eindigt Argentinië vijfde en speelt het play-offs tegen Nieuw-Zeeland.

Bij een gelijkspel:

Speelt Argentinië play-offs als...

* Peru verliest tegen Colombia

* Of Paraguay niet wint van Venezuela

* Of Chili met meer dan één goal verschil verliest in Brazilië

Bij verlies:

Speelt Argentinië play-offs als...

* Peru met een grotere marge verliest tegen Colombia dan Argentinië en Paraguay niet wint van Venezuela.

