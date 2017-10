De mogelijke scenario's: Argentinië kan zelfs bij verlies nog naar WK JVDV

12u30 2 REUTERS WK voetbal Het lijkt ondenkbaar: een WK zonder Lionel Messi. En toch dreigt Argentinië voor het eerst sinds 1970 de hoogmis van het voetbal te missen. Vannacht wacht het cruciale duel in Ecuador. Al kunnen 'La Albiceleste' zelfs bij verlies nog naar het WK. Een overzicht van de mogelijke scenario's.

Bij winst:

Kwalificeert Argentinië zich rechtstreeks voor het WK als...

* Chili niet wint in Brazilië

* Of Peru en Colombia gelijkspelen

* Of Peru van Colombia wint met een kleinere marge dan Argentinië



Indien geen van deze drie zaken gebeurt, eindigt Argentinië vijfde en speelt het play-offs tegen Nieuw-Zeeland.

Bij een gelijkspel:

Speelt Argentinië play-offs als...

* Peru verliest tegen Colombia

* Of Paraguay niet wint van Venezuela

* Of Chili met meer dan één goal verschil verliest in Brazilië

Bij verlies:

Speelt Argentinië play-offs als...

* Peru met een grotere marge verliest tegen Colombia dan Argentinië en Paraguay niet wint van Venezuela.

AFP