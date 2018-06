De misbegrepen lieveling van elke coach: Marouane Fellaini 10 jaar na transfer naar Engeland nog steeds gecontesteerd Niels Poissonnier in Rusland

26 juni 2018

08u07 0 WK voetbal Hij effende het pad naar Engeland, in 2008. Toen 22 miljoen euro nog een recordbedrag was voor een Rode Duivel. Marouane Fellaini (30): gewantrouwd door de publieke opinie, bewonderd door elk van zijn trainers.

De mixed zone in het Spartak Stadion is er één in een U-vorm. Met langs elke zijde een overdosis aan journalisten – te veel om goed te zijn… Soit. Marouane Fellaini stoorde er zich niet aan. Hij stapte met een stevige tred door, niet eens opkijkend. Enkele Waalse collega’s jammerden. Nog meer toen Fellaini op het einde van de U wél stopte om een bevriende Engelse journalist te woord te staan. "Merde."

Nieuw is het al lang niet meer, Fellaini die na een interland de vaderlandse pers links laat liggen – hooguit passeert hij eens door de interviewruimte. Het boeit hem gewoon niet. Anders had Fellaini de voorbije weken toch al eens achter de microfoon gezeten in Tubeke of Dedovsk? Ach, ergens kan je het hem niet eens kwalijk nemen.

’t Is intussen drie jaar geleden dat vader Abdellatif na een doelpunt van zijn zoon tegen Bosnië klaagde dat Marouane meer respect verdient in eigen land.

