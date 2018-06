De 'Matrak', Engelse desillusies en de 'Adelaars van Carthago': wat u moet weten over onze tegenstanders in groep G Redactie

12 juni 2018

07u00 0 WK voetbal We zijn nog 2 dagen verwijderd van de start van het WK voetbal, hoog tijd dus om wat nader kennis te gaan maken met de 32 landen die straks in Rusland om eeuwige voetbalroem strijden. Wij lichten er voor u per groep voor elk land de sterspeler en bondscoach uit én voorzien u ook nog van iets wat u enerzijds mag en anderzijds moet weten. Vandaag: groep G!

BELGIË

Beste resultaat op een WK: halve finale (Mexico, 1986). Aantal WK-deelnames: 12

1. De sterspeler: Eden Hazard

Steeds voer voor discussie: wie is nu de échte ster bij de Rode Duivels? België heeft met Kevin De Bruyne namelijk iemand van vergelijkbaar wereldniveau. Eden Hazard kende een lastig seizoen met Chelsea, maar was toch weer goed voor twaalf goals en vier assists in de Premier League. Nachtmerrie van elke verdediger.

2. De bondscoach: Roberto Martínez

Half mei 2016 werd de Spanjaard aan de deur gezet bij Everton. Exact 83 dagen later stelde de KBVB hem verrassend voor als bondscoach van de Rode Duivels. Bij Everton behaalde hij in zijn eerste seizoen een knappe vijfde plaats, met een clubrecord van 72 punten. Eerder won hij in 2013 verrassend de FA Cup met Wigan.

3. Wat je moet weten over België

België scoorde 43 keer in de kwalificatiecampagne. Een record dat de Rode Duivels delen met Duitsland. Een ander record kwam op naam van Benteke: die in Gibraltar na acht seconden voor de snelste goal ooit zorgde in een WK-kwalificatiematch.

4. Wat je mag weten over België

De voorbij jaren waren écht uitzonderlijk. Sinds 2011 won België 50 van zijn 79 matchen. 63% dus, 10% meer dan in de jaren '70 (het beste decennium tot dusver).

ENGELAND

Beste resultaat op een WK: eindwinnaar in 1966 in eigen land Aantal WK-deelnames: 14

1. De sterspeler: Harry Kane

Altijd op de loer. Steeds op de juiste plaats. Harry Kane is een goalgetter pur sang. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé weten als ploegmaats bij Tottenham als geen ander hoe dodelijk 'Hurricane' is. Toch weer goed voor 30 goals in 37 Premier League-matchen.

2. De bondscoach: Gareth Southgate

30 november 2016 is het, wanneer Gareth Southgate interim-trainer wordt van Engeland. Dat na het schandaal en bijhorende ontslag van Sam Allardyce. Southgate, voormalig verdediger die op het EK van 1996 voor eigen volk een beslissende strafschop miste in de halve finale tegen Duitsland, werd uiteindelijk definitief aangesteld als bondscoach van Engeland.

3. Wat je moet weten over Engeland

Engeland is geen scoringsmachine. Ondanks een 26/30 in de kwalificatiecampagne, scoorden de Engelsen 'maar' 18 keer in tien matchen. Als groepswinnaar deed alleen IJsland slechter (16 stuks).

4. Wat je mag weten over Engeland

De verwachtingen liggen in Engeland steeds hoog bij aanvang van een WK. Toch vielen er na de recente edities veel desillusies te noteren. Het is al van 1990 geleden dat 'The Three Lions' nog eens verder raakten dan de kwartfinales.

TUNESIË

Beste resultaat op een WK: Tunesië raakte nooit verder dan de groepsfase. Aantal WK-deelnames: 4

1. De sterspeler: Aymen Abdennour

Achtereenvolgens Werder Bremen, Toulouse, AS Monaco, Valencia CF en Olympique Marseille. Ervaring zat bij Aymen Abdenour, de centrale verdediger van 1m89. De bikkelharde rots in de branding moet straks één van de steunpilaren worden.

2. De bondscoach: Nabil Maaloul

Maaloul is bezig aan zijn tweede termijn als bondscoach van Tunesië. Hij werd in februari 2013 een eerste keer aangesteld, maar bood amper zeven maanden later zijn ontslag aan. Eind april 2017 koos hij opnieuw voor de 'Adelaars van Carthago'. In 2011 slaagde hij erin om de Tunesische topclub Espérance Tunis met het landskampioenschap, de beker én de Afrikaanse Champions League de treble te winnen.

3. Wat je moet weten over Tunesië

Er zal straks ook een speler met een Belgische achtergrond voor Tunesië aantreden: Dylan Bronn (KAA Gent). De rechtervleugelverdediger debuteerde eind maart vorig jaar in de met 1-0 verloren oefenpot tegen Marokko.

4. Wat je mag weten over Tunesië

Tunesië boekte tot dusver slechts één overwinning ooit op een WK. Dat was op 2 juni 1978 in een 3-1-zege tegen Mexico. Nooit sloegen de 'Adelaars van Carthago' erin de poulefase te overleven op een WK.

PANAMA

Voor Panama is het pas de eerste WK-deelname.

1. De sterspeler: Gabriel Torres

De basiself van Panama in de laatste groepswedstrijd tegen Costa Rica had een totale marktwaarde van amper 4.775.000 euro. De ‘ster’ van het elftal is Gabriel Torres, met een marktwaarde van 750.000 euro. Hij verdient zijn brood bij Lausanne Sport in de Zwitserse eerste klasse.

2. De bondscoach: Hernan Dario Gomez

Sinds 2014 aan het roer van de Panamese nationale ploeg. Loodste Panama naar hun eerste WK ooit - een kunstje wat hij in 2002 al eens eerder deed met Ecuador. Gomez heeft als bijnaam 'de matrak'.

3. Wat je moet weten over Panama

Er volgden ongeziene taferelen na de WK-kwalificatie. "Dit is een historische dag", zei president Juan Carlos Varela, waarna er zelfs een nationale feestdag werd gehouden. Of hoe voetbalgekte geen grenzen kent.

4. Wat je mag weten over Panama

Bondscoach Gomez is een omstreden figuur. In 2011 werd hij als bondscoach van Colombia de laan uit gestuurd na een handgemeen met een vrouw in een Colombiaanse nachtclub. Zo kwam er een abrupt einde aan zijn carrière als Colombiaans bondscoach.

Meer over WK

TUNESIË

Engeland

sport

sportdiscipline

voetbal

BELGIË

Panama