De magie van het WK: Uruguayaans klasje uitzinnig van vreugde na late winninggoal tegen Egypte TLB

16 juni 2018

De late 0-1 van Gimenez tegen Egypte werd niet alleen in Jekaterinenburg uitzinnig gevierd. Ook in Uruguay zelf was de vreugde immens. Dat blijkt uit beelden die gemaakt werden in een Uruguayaans klasje. De kinderen (én hun leerkrachten) wisten met hun vreugde geen blijf na de late kopbalgoal van de verdediger van Atlético Madrid.