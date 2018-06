De indrukwekkende reeks van Lukaku die na tweeklapper jaagt op Ceulemans en Wilmots MDB

18 juni 2018

18u48

Bron: Infostrada 3 WK voetbal Romelu Lukaku blijft maar scoren in het Belgische shirt. In de laatste tien interlands deed 'Big Rom' vijftien keer de netten trillen. Lukaku zit na zijn tweeklapper tegen Panama ook aan drie WK-doelpunten. Enkel Jan Ceulemans en Marc Wilmots doen voorlopig nog beter. De jacht is geopend.

Jan Ceulemans heeft vier WK-doelpunten achter zijn naam staan, Marc Wilmots vijf. Het lijkt dus een kwestie van tijd vooraleer Romelu Lukaku zichzelf helemaal bovenaan zet in die lijst. De spits van Manchester United is trouwens ook de vijfde Rode Duivel die meer dan één doelpunt maakte in een en dezelfde wedstrijd op een wereldbeker. De eerste sinds Marc Wilmots op 20 juni 1998 (België - Mexico 2-2). Bernard Voorhoof (Duitsland - België (5-2) 27 mei 1934), Pol Anoul (Engeland - België (4-4 na verlengingen) 17 juni 1954, Wilfried van Moer (El Salvador-België(0-3) 03 juni 1970) deden het in het verleden.

De Belgische ban werd overigens gebroken met dank aan een heerlijk vluchtschot van Dries Mertens. De 31-jarige Leuvenaar is zo niet alleen de eerste landgenoot die dit WK wist te scoren, hij is ook de zesde Belg die op twee verschillende WK's de netten deed trillen. Romelu Lukaku werd Belg nummer zeven die dat voor elkaar kreeg nadat hij de 2-0 knap binnen kopte. Erwin Vandenbergh (1982, 1986), Jan Ceulemans (1986, 1990), Enzo Scifo (1986, 1990), Marc Degryse (1990, 1994) en Marc Wilmots (1998, 2002) gingen beide heren voor. Daar stopte het echter niet want Lukaku stifte ook de 3-0 over de Panamese doelman Penedo.

Het doelpunt van Mertens tegen Panama was dus enorm belangrijk en dat was ook het geval bij zijn vorige treffer op een wereldbeker. Tegen Algerije, vier jaar geleden ook de openingswedstrijd van de Belgen op het WK, zorgde hij voor de verlossende 2-1. Dat was toen ook de eindstand. Ook Romelu Lukaku heeft nu drie doelpunten gemaakt op een wereldbeker. In Brazilië scoorde 'Big Rom' tegen Amerika, vandaag joeg hij er dus twee tegen de netten.