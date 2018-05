De Houten Bal: Jan Ceulemans trapt af Redactie

14 mei 2018

Bart Uyttersprot, adviseur aan de Victor Hortaschool in Evere, en de Houten Bal reizen tot 14 juni van WK-legende naar WK-legende. Vandaag is het tijd voor de aftrap. Die eer is weggelegd voor Jan Ceulemans. Hij tekent als eerste de Houten Bal. Via een pak voetbalgrootheden is het bedoeling om bij de start van het WK voetbal bij Lionel Messi te belanden.

In de bijgevoegde video komt u meer over Jan Ceulemans te weten met Jan Mulder als gids. Aan het eind kan u de unieke bal met – hopelijk – 32 handtekeningen van een mooie verzameling vedetten winnen.

Win de Houten Bal: sms ‘bal’ naar 4050. Eén sms kost 1 euro. De integrale opbrengst gaat naar een goed doel: BiJeVa vzw. Uit alle deelnemers wordt op 18 juni één winnaar geloot.