De Houten Bal aflevering 19, met Ruud Gullit: “Het swingt meteen als hij aan de bal is. Een geweldige mentaliteit heeft hij”

Redactie

01 juni 2018

06u00 0

De Houten Bal wordt van 14 mei tot 14 juni van WK-vedette aan WK-vedette doorgegeven. Startend bij Jan Ceulemans en met als einddoel Leonel Messi. Elke legendarische voetballer zet zijn handtekening op de bal. Met een eenvoudige sms ‘bal’ naar 4050 kan u die op het einde winnen. De opbrengst gaat naar het goede doel. Initiatiefnemer van het hele project is Bart Uyttersprot, adviseur aan de Victor Hortaschool in Evere. Hij wil met het project aan zijn leerlingen tonen dat je je dromen - zoals een bal laten handtekenen door Messi - kan realiseren wanneer je gebruik maakt van je talenten en creativiteit.

Vandaag tekent Ruud Gullit, boegbeeld van Oranje en AC Milan in de jaren ’80 en 90’. In de bijgevoegde video komt u meer over zijn aparte persoonlijkheid te weten met Jan Mulder als gids.

Win de Houten Bal: sms ‘bal’ naar 4050. Één sms kost 1 euro. De integrale opbrengst gaat naar een goed doel: BiJeVa Vzw. Uit alle deelnemers wordt op 18 juni één winnaar geloot.

Volgende WK-vedetten hebben al getekend: