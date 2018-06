De geste van een gentleman of een echte winnaar? Ronaldo helpt doelpuntenmaker Cavani naar de kant TLB/YP

30 juni 2018

22u08

Bron: Eigen berichtgeving 67

't Was misschien wel Cristiano Ronaldo's opvallendste actie tegen Uruguay: de hulp die hij bood aan Edinson Cavani. 'El Matador', twee keer aan het kanon vanavond, liep zo'n twintig minuten voor tijd een kuitblessure op. De spits van Paris Saint-Germain moest naar de kant en daar hielp Ronaldo hem graag bij. De Portugese superster ondersteunde Cavani en dat leek de Uruguayaan wel te kunnen appreciëren. Toonde Ronaldo zich hier inderdaad een gentleman, of kwam de winnaar in 'CR7' toch vooral boven? Feit is immers wel dat Uruguay op dat moment leidde met 2-1 en Portugal dus geen tijd te verliezen had. Uiteindelijk bleef dat ook de score, waardoor Portugal zijn koffers moet pakken.