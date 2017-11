De droompoule is bekend: Rode Duivels krijgen haalbare tegenstanders. Stel hier alsnog jouw ideale WK-groep samen DMM

10u45 2 RV Deze vier potten gaan op 1 december de trommel in. WK voetbal Met ook Peru dat zich kwalificeert ten nadele van Nieuw-Zeeland, zijn alle tickets voor het WK in Rusland zijn verdeeld. Maar waaraan mogen de Rode Duivels zich straks écht verwachten? Hierboven de potten voordat de landen op 1 december tijdens de loting in de trommels gaan, hieronder kan je jouw Belgische droompoule samenstellen. U gaat alvast vol voor een groep met Peru, Iran en Panama.

De HLN-surfer heeft gekozen. Als het aan u ligt, komen de Rode Duivels straks op het WK in Rusland uit tegen Peru, Iran en Panama. België geldt uiteraard als reekshoofd. Uit pot 2 kiest u met Peru (27%) voor één van de meer haalbare kaarten. Engeland (20%) en Spanje (17%) zijn de zwaardere alternatieven. Voor de derde tegenstander komt Iran (23%) voor Costa Rica (16%) als geliefkoosde opponent uit de bus. Voor het 'zwakkere broertje' in de groep gaat u vol voor Panama (26%) of Australië (19%).

Maak hier alsnog eens de oefening:

Meunier: Engeland, Senegal en Australië

Op 1 december is het zover. Dan gaan alle geplaatste landen in de Operazaal van het Kremlin in de trommel voor de WK-groepsloting. België mag zich dankzij de zeges tegen Bosnië en Cyprus verheugen op een rol als reekshoofd. Een onmiskenbaar voordeel, zeker gezien ook toplanden als Duitsland en Brazilië in diezelfde pot 1 verdwijnen. Een absolute klepper als tegenstander in de groepsfase lijkt dus uitgesloten voor de Rode Duivels, maar niets is minder waar.

GMAX AGENCY

Bondscoach Roberto Martínez en de zijnen kunnen mits een ongelukkige loting nog altijd Spanje, Engeland of Colombia treffen. Die drie landen zijn op basis van de virtuele FIFA-ranking van 16 oktober verwezen naar pot 2. Ook Kroatië, Mexico en Uruguay vliegen in diezelfde trommel. Zijn verder ook zeker van hun rol bij de groepsloting in Moskou: Costa Rica, Iran, Egypte (pot 3) en Japan, Zuid-Korea, Nigeria, Saudi-Arabië en Panama (pot 4).

Een loodzware groep met Spanje of Colombia en Nigeria behoort dus nog steeds tot de mogelijkheden voor de Rode Duivels. Al kan een poule met Mexico, Egypte en Saudi-Arabië evengoed uit de bus komen. Meer dan twee landen uit hetzelfde continent komen niet tegenover elkaar te staan in de groepsfase. Een Rode Duivels-groep met Spanje én Servië is dus niet mogelijk. Wat het dan wel wordt? Afspraak op 1 december in het Kremlin.

Verdeling geplaatste teams op basis FIFA-ranking

POT 1: Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Frankrijk, Polen en Rusland

POT 2: Spanje, Peru, Zwitserland, Colombia, Engeland, Mexico, Uruguay en Kroatië

POT 3: IJsland, Costa Rica, Iran, Egypte, Denemarken, Tunesië, Senegal en Zweden

POT 4: Servië, Japan, Zuid-Korea, Nigeria, Saudi-Arabië, Australië, Panama en Marokko

Photo News

GMAX AGENCY