De Bruyne: "Ik moet niet de belangrijkste speler zijn, ik heb het liefst dat Eden de belangrijkste speler is"

20 juni 2018

21u35

Onder Roberto Martinez is Kevin De Bruyne uitgegroeid tot spelmaker bij de Rode Duivels. Daardoor is de middenvelder van Manchester City bij de nationale elf wel in een meer verdedigende en dus minder spectaculaire rol terechtgekomen. "Ik ben naar hier gekomen met het idee dat ik er alles aan moet doen om de ploeg proberen beter te maken. Ik moet niet de belangrijkste speler zijn, ik heb het liefst dat Eden de belangrijkste speler is", vertelde De Bruyne vandaag tijdens een persmoment in de Moscow Country Club.

"Als Eden kan draaien, dan weet ik dat ik hem kan bereiken en dat is voor mij heel belangrijk in de positie waarop ik nu speel. Ik moet mijn vijf aanvallers zoveel mogelijk in een situatie kunnen brengen waarin zij aanvallend iets kunnen doen en dan weet ik dat ik mijn job heb gedaan."

Onder Martinez spelen de Rode Duivels met slechts twee middenvelders en dus heeft De Bruyne vanuit een iets lagere positie het spel voor zich. "Als ik op de posities van Eden of Dries zou moeten spelen, zou dat wel lukken, maar dat is misschien wel te hoog voor mij. Nu speel ik eigenlijk als verdedigende middenvelder, bij City zit ik tussen die twee posities in. De trainer vraagt me meer spelmaker te zijn op dit moment om de ploeg proberen te laten draaien: het doel is om van achteruit de aanvallend ingestelde spelers te kunnen bereiken."

De Bruyne praat veel met Roberto Martinez en lijkt naast leider en spelmaker ook steeds meer het verlengstuk van de bondscoach op het veld te worden. "We hebben blijkbaar dezelfde voetbalvisie en daar moeten we op doorgaan: ik speel graag over de grond, ben graag met de bal aan de voet, onze ploeg is ook het sterkst als we de bal hebben. Hij is van de Spaanse school en is het dus daarmee eens. Op het veld neem ik mijn verantwoordelijkheden op."

"Elke ploeg moet tactisch flexibel zijn" (Kevin De Bruyne)

Roberto Martinez lijkt voorlopig niet snel van zijn 3-4-2-1 te zullen afwijken, maar vraagt wel "tactische flexibiliteit" van zijn spelers: tijdens de wedstrijd bijsturen als het niet loopt zoals verwacht. Tegen Panama draaide dat maandag in Sochi alvast goed uit. "Ik denk dat elke ploeg tactisch flexibel moet zijn", vertelde De Bruyne daarover. "Er zijn zoveel systemen in het voetbal en zoveel andere dingen die je kan proberen, maar uiteindelijk moet je gewoon weten wat er te doen staat in eender welk systeem je speelt: het moet duidelijk zijn, op dat punt moet je komen. Op clubniveau is dat veel makkelijker, omdat je daar veel meer tijd hebt om alles in te studeren. Dat heeft allemaal zijn tijd nodig en die heb je bij de nationale ploeg niet. Andere ploegen hebben dat ook niet, dus ik denk niet dat er veel landen van tactiek zullen veranderen. Ze hebben misschien één à twee tactieken en dat zal het dan wel zijn."

Bij de Rode Duivels hebben ook de spelers daar hun aandeel in. "Voetbal is een spel van ruimtes: je kan een bepaald systeem spelen, maar als speler moet je je verantwoordelijkheden nemen. Als je ergens de ruimte ziet en je denkt dat je zo de ploeg kan helpen, dan moet je daar gaan spelen. Uiteindelijk speel je een bepaalde tactiek, maar komt er toch een idee in je hoofd om de match te kunnen winnen. Een coach heeft ook maar het bereik tot op een bepaald moment, uiteindelijk zijn het de spelers die soms beslissingen moeten nemen. Dat is bij iedere coach zo. Soms moet je dat initiatief nemen omdat je andere dingen ziet dan de coach. Dat komt allemaal vanzelf, daar wordt dan niet veel over gepraat. Dat gebeurt elke match, tegen Panama bij de rust: dat was iets dat we als spelers niet gezien hadden en de coach wel, dat is ook zijn taak. Hij heeft dan bijgestuurd en toen is het beter gegaan."