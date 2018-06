De Bruyne: "Alleen kijken naar Tunesië, alles nadien is op dit moment onbelangrijk" Redactie

20 juni 2018

19u41

Bron: VTM NIEUWS 15 WK voetbal Op deze kalmere dag deed ook Kevin De Bruyne even zijn zegje. Over de match tegen Panama wilde hij alvast niet veel meer kwijt.

"Panama is voor mij gedaan. Panama is gewonnen, is klaar. Nu is het Tunesië", aldus de middenvelder bij VTM NIEUWS. "Natuurlijk zijn er altijd lessen te trekken uit wat er gebeurd is. Maar dat is eigenlijk niet meer belangrijk."

"Nu moeten we alleen kijken naar Tunesië. Ook niet verder want dat is ook onbelangrijk op dit moment. Nu moeten we gewoon proberen om ons klaar te maken om die match tegen Tunesië te winnen."