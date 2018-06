De broer/zus van (deel 3)... Cristiano Ronaldo: “Ik wou niet jong sterven” Hugo Aveiro (43), de broer van Ronaldo die moest afkicken van drank en drugs Bart Fieremans

01 juni 2018

23u00 0 WK voetbal Cristiano Ronaldo deelt al eens een familiefoto. De stoere bonk in het bonte gezelschap is Hugo Aveiro. Zijn tien jaar oudere broer is nu een gevestigd zakenman, met dank aan Ronaldo die Aveiro hielp afkicken van drugs en alcohol en zo van het trieste lot van hun vader wou sparen: vroeg sterven.

Avenida Sà Carneira. Op een laan met een metersbreed geplaveid voetpad met een mooi uitzicht op de haven van Funchal ligt het Museum CR7. Ingebed in een luxehotel van de Pestana-keten van, jawel, Cristiano Ronaldo. Eigenaar van het museum is Hugo Aveiro. De broer van Cristiano kwam vijf jaar geleden zelf met het idee aandraven: waarom niet alle memorabilia en prijzen van Ronaldo – zijn veelvoudige ‘Gouden Bal’ en Champions Leaguetrofeeën – tentoonstellen? Ronaldo geeft zijn fiat en investeert het nodige geld. Het museum opent in december 2014 eerst op een andere locatie, maar blijkt al snel te klein. Het nieuwe ‘Museum CR7’ is een van de toeristische hotspots op het eiland Madeira waar het voetbalfenomeen als kind opgroeide.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN