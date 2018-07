De boosdoener van Neymar, een Franse stille kracht en een Duivelse balvirtuoos: ons elftal van het WK De voetbalredactie

15 juli 2018

21u05 2 WK voetbal Het WK zit erop, tijd voor ons favoriete elftal van een uiterst boeiend toernooi. We kozen voor een 3-4-3-opstelling en selecteerden elf namen die volgens onze redactie uitblonken op de Russische velden.

Thibaut Courtois

Meer dan terecht doelman van het toernooi. Was het hele WK uiterst betrouwbaar. Vooral in de zinderende kwartfinale tegen Brazilië liet hij zich met meerdere parades opmerken - de reflex op het schot van Neymar herinneren we ons binnen twintig jaar nog. Bovendien lag hij met een snelle uitworp in de achtste finales tegen Japan aan de basis van de derde treffer van Chadli diep in de extra tijd.

Raphaël Varane

Betrouwbare schakel in de Franse defensie. Sterk in de lucht, knikte de nieuwbakken wereldkampioen in een moeilijke kwartfinale tegen Uruguay op voorsprong. Voegt zich bij select clubje, amper negen spelers wisten ooit in één seizoen een Champions League-finale én een WK-finale te winnen.

Yerry Mina

Drie goals op dit WK, en dat voor een centrale verdediger. Met zijn 1m95 en impressionant gestel boezemt hij zowat elke aanvaller angst in. Ook offensief ijzersterk. Geef hem bij een stilstaande fase geen centimeter ruimte of de bal hangt. Heerlijk nonchalante stijl, en nog altijd maar 23.

Diego Godín

Rots in de branding bij Uruguay. Was de beste verdediger in de groepsfase. Zat quasi overal tussen - leek te ruiken waar de bal ging belanden. Zorgde mee voor de zesde clean sheet op rij voor het Zuid-Amerikaanse land, waardoor het nationale record (van 1969-1970) geëvenaard werd.

N'Golo Kanté

Stille kracht bij de Fransen, maar o zo belangrijk voor ‘Les Bleus’. “Als hij top is, heb je 95 procent kans om de wedstrijd te winnen", klonk het bij Eden Hazard. En de centrale middenvelder was top. Belangrijk aandeel in de wereldtitel.

Luka Modrić

Meer dan terecht verkozen tot de beste speler van het toernooi. Draaischijf op het Kroatische middenveld. Ziet wat anderen niet zien en kan als geen ander een ploegmaat voor doel afzonderen. Doet ook verdedigend zijn duit in het zakje, is de Kroaat met de meeste balveroveringen op dit WK.

Thomas Meunier

Was vooraf niet zeker van een basisplek, maar bleek achteraf de onmisbare schakel. Speelde slechts één partij niet mee: de verloren halve finale van Frankrijk. Wat als Meunier toen niet geschorst was? We zullen het nooit weten. Met zijn immens loopvermogen bijzonder belangrijk in het systeem van Martínez.

Ivan Perišić

Kroatië had zijn finaleplaats grotendeels te danken aan Ivan Perišić, die tegen Engeland goed was voor een doelpunt en een assist. Ook in de finale vond hij de weg naar de netten. Roeselare en Club Brugge mogen trots zijn dat hij ooit hun clubkleuren verdedigde. Goede voetjes en harde werker.

Eden Hazard

Wat een genot om naar te kijken. Dribbelde er lustig op los, het was eraan te zien dat Eden in de vorm van zijn leven zit. Bekroonde zijn uitmuntend WK met drie goals en moest enkel Modric laten voorgaan in de strijd om de Gouden Bal. De Engelse defensie vloekte er in de kleine finale meermaals op los.

Kylian Mbappé

Met zijn snelheid bezorgde Mbappé elke verdediging koude rillingen. Werd logischerwijs verkozen tot beste jongere, bijna tot speler van het toernooi. De 19-jarige aanvaller tekende in Rusland voor vier treffers. Ook in de finale pikte hij z’n doelpuntje mee. Toekomstige winnaar van de Ballon d'Or.

Romelu Lukaku

Niemand heeft nog twijfels, 'Big Rom' is een spits van wereldklasse. Maakte vier fraaie goals, vooral z'n tweede tegen Panama was een pareltje hoe het een echte killer past. Bracht ook enkele keren uitstekend een aanval op gang, denk maar aan de knappe counter bij de 0-2 tegen Brazilië.

Ons WK-elftal met de statistieken en waarden die het populaire voetbalspel FIFA op dit moment aan elk van hen toewijst.