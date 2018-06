De bondscoach gokt met Vermaelen en Kompany: het maakt Martínez geen mindere coach als hij 'Vinnie' op de schouders naar de ontbijtzaal wil brengen Stephan Keygnaert in Rusland

16 juni 2018

20u07

Bron: Eigen berichtgeving 1

Hoe moét je dat beschrijven – de sfeer op het oefenterrein, deze namiddag, net voor de training, op een bijveldje van het Fisht Stadium?

Uitgelaten.

Ontspannen.

Vol vertrouwen.

Thierry Henry maakte een grapje, waarna Roberto Martínez net niet de slappe lach had.

Even later het stilaan gebruikelijke onderonsje tussen de bondscoach en Kevin De Bruyne – méér dan tien minuten zaten zij naast elkaar in de dugout, keuvelend, ongetwijfeld, over voetbal en tactiek.

Alweer geen Vermaelen en Kompany op het veld. De eerste bleef achter in het basiskamp in Moskou, 'Vinnie' is wél in Sotchi — "Hij komt in aanmerking voor de derde groepswedstrijd", aldus Martínez. De bondscoach liet voorts doorschemeren dat de euforie vorige week bij de revalidatie van Vermaelen mogelijk te snel is geweest: "Hij lag vóór op schema, nu is Thomas óp schema voor de match tegen Tunesië."

Meteen is vrijdagavond Laurent Ciman op de hoogte gebracht dat de volgende ochtend voor hem een ticket was geboekt op de vlucht Brussel-Moskou.

Martínez gokt met Vermaelen en Kompany. En dat is begrijpelijk.

Boyata versus Harry Kane? En wat later versus Lewandowski of Falcao in de achtste finale? Stelt ú dat gerust? Dedryck Boyata speelde op clubniveau nog nooit een wedstrijd met de hete adem van de hele wereld in zijn nek.

Het maakt Roberto Martínez geen mindere coach als hij Vincent Kompany op de schouders van de ontbijtzaal naar de fitness-ruimte en terug wil brengen.

Al wie meent dat hierbij te veel eieren onder Kompany worden gelegd, heeft weinig ambitie om van dit WK een succes te maken. Je kunt niet zonder.

U2 zonder Bono krijgt ook geen zalen uitverkocht.

Thomas Vermaelen als Vincent Kompany kunnen bij hun eerste sprintje in dit toernooi neerzijgen. Dan heeft Roberto Martínez gegokt en verloren.

Er ís nu eenmaal geen andere weg.

Je maakt ook geen omelet zonder eieren.