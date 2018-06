De beelden die tonen wie écht de baas is bij Argentinië TLB en GVS

27 juni 2018

12u02

Bron: TyC Sports 0 WK voetbal Dat Jorge Sampaoli niet meer de échte baas is van de Argentijnse nationale ploeg, werd de afgelopen dagen al duidelijk. De 58-jarige Argentijn zou de basisploeg voor de cruciale match tegen Nigeria zelfs niet mogen opstellen hebben en dat gerucht wordt versterkt door beelden die gretig gedeeld worden op Twitter.

In een filmpje van TyC Sports is te zien hoe Sampaoli zijn aanvoerder Lionel Messi diep in de tweede helft aanspreekt aan de zijlijn. Het stond op dat moment 1-1, terwijl de Argentijnen moesten winnen om door te stoten naar de achtste finales. "Leo! Leo! Gooi ik 'Kun' (Agüero, red.) erin?", vraagt Sampaoli aan Messi. De 'Vlo' gaat akkoord en vier minuten later zou de spits van Manchester City ook effectief tussen de lijnen komen. Nog eens zes minuten later maakte Marcos Rojo er 1-2 van, de goal die La Albiceleste in het toernooi hield.

Messi ook als aanjager

Met een knappe openingstreffer speelde Messi sportief zeker zijn rol, maar ook als aanjager deed de naar eigen zeggen verlegen kapitein zeker zijn duit in het zakje. Dat blijkt uit onderstaande beelden, waarop te zien is hoe de ster van FC Barcelona zijn zijn ploegmaats tijdens de rust vurig toesprak. Mét succes. Marcos Rojo voerde Messi's idee immers tot in de puntjes uit in minuut 86.

"Tijdens de rust vertelde Messi ons dat we verplicht waren om te scoren", aldus de verdediger van Manchester United. "Wanneer we kans kregen, ongeacht onze positie, moesten we gewoon schieten. Dat was zijn advies. Dus toen ik die bal in mijn richting zag komen, haalde ik uit met alles wat ik in mij had."

"We waren nerveus tijdens de rust en de boodschap van Messi heeft ons enorm geholpen. Zijn woorden hebben mij een ongelooflijke boost gegeven. Messi is onze aanvoerder en hij is de allerbeste. Hij vertelde ons dat het een strijd op leven en dood zou worden en dat we vol moesten aanvallen. Zelfs Mascherano en ik moesten vooral aan scoren denken. Messi heeft gegokt en gewonnen. Hij is een leider, de beste."

