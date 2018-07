Dat is liefde: Engels bondscoach Southgate komt zingende fans 70 minuten na match nog een keer bedanken Kristof Terreur in Rusland

12 juli 2018

14u31 1 WK voetbal De waistcoasts die hij draagt zijn uitverkocht bij Marks & Spencer. Op sociale media blijft de hashtag #GarethSouthgateWould een hit en in het stadion scanderen fans tot 70 minuten na de match zijn naam. Zelfs na verlies in de halve finale. Engeland is als een blok gevallen voor zijn bondscoach. Populairste gentleman van het land.

Full video of @GarethSouthgate’s long-awaited emergence from the tunnel - precisely 70 minutes after the final whistle. The @England fans had been chanting for him non-stop while he was inside conducting all his media duties. #mixedemotions #Eng pic.twitter.com/u1BO08uJAe Jacqui Oatley(@ JacquiOatley) link

"Looking back on when we first met

I can't escape and I cannot forget

Southgate, you're the one

You still turn me on

Football's coming home again"

Smolt uw hart ook op 3 juli? Een iconisch beeld, gevat door een attente regisseur en een scherpe fotograaf, dat alle sportieve hoogtepunten van Engeland netjes op zijn plaats zette. Een dat de prachtmens Gareth Southgate in een shot perfect vatte - we hebben hem de voorbije twee maanden van dichtbij leren kennen. Nadat de Engelse bondscoach eerst zijn eigen spelers had gefeliciteerd na de penaltythriller tegen de Colombia ontfermde hij zich met veel gevoel over Mateus Uribe, de Colombiaan die de strafschoppenreeks met een misser in een beslissende plooi had gelegd. Vaderlijk legde Southgate de arm om hem heen. De troostende schouder.

Het was heus geen holle geste om zieltjes te winnen, voor het oog van een miljard kijkers. Niets was gespeeld. Uit het gebaar van Southgate sprak empathie en begrip. Als geen ander wist hij hoe het voelt om de schlemiel van een natie te zijn. De hartenbreker. Hij heeft er zelf ooit gestaan, de tranen in de ogen. Het overkwam hem in 1996. In de halve finales van het Europees kampioenschap in eigen land knalde hij met een slappe strafschop Engeland uit het toernooi. Hij nam zijn natie zijn natte droom af en kreeg alle mogelijk drek over zich heen. Schietschijf van de gefrustreerden. In een reclamecampagne van Pizza Hut, vier maanden na het drama, speelde hij het rolletje van een soort 'Duupje' met een papieren zak over het hoofd. Met de nodige dosis zelfspot zette hij toen al het een en ander in perspectief.

Tussenpaus

Dat deed hij ook een week geleden. Terwijl zijn team het penaltyspook na 22 jaar verjoeg en het thuisland luidruchtig uit de bol ging en zich lazarus zoop, reageerde een man met fatsoen. Southgate duwde de eigen demonen en ervaringen van wanhoop van zich af, gunde zijn elftal zijn triomf en toonde hoe je jezelf in momenten van opperste glorie moet gedragen. Gracieus. Zij die zich nog niet aan zijn voeten hadden gegooid, vielen als een blok. Vrouwen incluis. De hartenbreker won alle harten terug. Oprecht ontfermde hij zich over een lotgenoot.

Nochtans was het not meant to be. Bookmakers tippen nu al dat Southgate straks tot 'Ridder' wordt gekroond wegens diensten aan de natie, maar dan mogen ze die pientere undercoverjournalist van The Telegraph ineens mee uitnodigen bij de Queen. Zonder dat duistere financiële voorstel waarmee ze zijn hebberige voorganger Sam Allardyce in de val lokte, had Southgate in Rusland Uribe niet eens in de armen kunnen nemen. Als beloftencoach maakte Southgate tijdelijk promotie. Een overgangspaus. Bij gebrek aan beter zetten ze hem op zijn stoel in de hoop later een grotere naam te kunnen strikken. Southgate kwalificeerde zijn team met gemak voor de wereldbeker, maar in de opbouw laaiden verwachtingen nooit op. Engeland reisde door de ogen van John met de pet naar Rusland met een scenario dat in de sterren stond geschreven: een nieuwe deceptie in de tweede ronde.

Emotionele intelligentie

Dat lage verwachtingspatroon kwam Southgate niet eens zo slecht uit. Onder de radar bouwde hij een team naar zijn beeld: jong, hongerig en zonder ego's. Zijn belangrijkste kwaliteit: niet zijn tactische kennis, maar zijn emotionele intelligentie. Hij vertrouwt mensen - zelfs de sluwe Britse pers. Hij stimuleert zijn mannen. Hij geeft iedereen zijn kansen - ook de invallers. Hij heeft geen favorietjes. Hij laat zijn spelers zichzelf zijn. Hij brengt ze met mekaar in contact. Hij laat ze hun verhaal vertellen. In zijn familie zijn er geen geheimen.

Nergens op dit WK waaide er zo'n frisse wind als in hun basiskamp in Repino. Engeland inspireert naast het veld. Zijn trainer leidt als een voorbeeld. Integer en eerlijk. Menselijk en met fatsoen. Geen oorlogjes met de media als ze zijn team lekken, wel een boodschap van begrip voor mensen die hun job goed willen doen.

In tijden waar politici over de bühne rollen met holle termen en hun land met schaamteloze scheldpartijen en eigenbelang nog verder verdelen, waar uitlachtelevisie de norm is en platvloersheid en lynchpartijen het internet domineren, toont Southgate dat het ook anders kan. De man die beschaafdheid en beleefdheid weer populair heeft gemaakt. Gentleman in een waistcoast - zijn gillet is uitverkocht bij sponsor Marks & Spencer. Zijn man met manieren is de meest gevierde en bezongen Engelsman van het moment. De uitschakeling in de halve finales heeft daar weinig aan veranderd. Tot 70 minuten na de match bleven passionele fans zijn naam scanderen en toen hij al zijn mediaverplichtingen kwam hij terug naar buiten om hen te bedanken. Gent.

Eindigen doen we met een tweet: "Gareth Southgate is de jongen die je op je zeventiende hebt afgewezen en die je vervolgens op een kersttrip op je 37ste weer tegen het lijf loopt en waarvan je denkt: 'Mijn god, wat heb ik toen gedaan.'" Achttien jaar na de release is de single van meidenband Atomic Kitten plots de grootste meezinger in Engeland: 'Southgate, you're the one...'