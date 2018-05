Dani Alves zeker drie weken buiten strijd door knieletsel, WK komt in gevaar LPB

09 mei 2018

19u03

Bron: afp/belga 0

Dani Alves, de grote concurrent van Thomas Meunier op rechtsachter bij PSG, staat minstens drie weken aan de kant met een knieblessure. Met nog 35 dagen te gaan tot het WK in Rusland, moet ook Brazilië zich zorgen beginnen maken over zijn rechtsback.

De 35-jarige international blesseerde zich gisteren in de met 0-2 gewonnen bekerfinale tegen Les Herbiers. Dani Alves heeft last aan de voorste kruisband van zijn knie. "Hij heeft minstens drie weken verzorging nodig. Daarna volgt een evaluatie en zal blijken of een chirurgische ingreep nodig is", staat te lezen op de website van PSG.

Maandag maakt de Braziliaanse bondscoach Tite zijn selectie voor het WK (14 juni-15 juli) bekend. Ook Neymar, ploegmaat van Alves bij PSG, probeert na een operatie aan de rechtervoet nog net op tijd fit te geraken voor de Wereldbeker.

Brazilië is in Rusland ingedeeld in groep E met Zwitserland, Costa Rica en Servië.