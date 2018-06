Dag des Oordeels in groep Brazilië: gelijkspel volstaat voor 'Seleçao' en Zwitserland LPB/GVS

27 juni 2018

18u44 252 WK voetbal Tien landen hebben zich intussen geplaatst voor de achtste finales op het WK. Voor twaalf nationale teams is het avontuur nu al over. Vandaag is het Dag des Oordeels in groep E (Brazilië) en F (Duitsland). Een zege met twee goals verschil is voor de 'Mannschaft' altijd prijs, maar ook het horrorscenario van eruit gaan door loting kan nog.

Poule E

Geplaatst: niemand

Uitgeschakeld: Costa Rica

Nog in de running: Brazilië (4 punten), Zwitserland (4 punten), Servië (3 punten)



Vandaag om 20 uur: Servië - Brazilië en Zwitserland - Costa Rica.

Zwitserland is altijd geplaatst als het minstens een punt pakt tegen Costa Rica. Brazilië staat voor dezelfde opdracht tegen Servië: een gelijkspel is genoeg voor de kwalificatie. Servië gaat door als het wint tegen Brazilië. Bij een gelijkspel tegen de 'Seleçao' moeten de Serviërs hopen op een nederlaag van Zwitserland tegen het al uitgeschakelde Costa Rica. In dat geval eindigen Zwitserland en Servië met vier punten en moet het doelsaldo (of het aantal gemaakte goals) beslissing brengen. Is er ook dan nog geen uitsluitsel, telt het onderlinge duel. En dat verliep met 1-2 in Zwitsers voordeel.

Poule F

Geplaatst: Zweden en Mexico

Uitgeschakeld: Duitsland en Zuid-Korea

Poule G

Geplaatst: Engeland en België

Uitgeschakeld: Tunesië en Panama

Donderdag om 20 uur: Panama - Tunesië en Engeland - België.

In de groep van de Rode Duivels moet enkel nog de beslissing vallen over wie groepswinnaar wordt. Engeland en België hebben elk zes punten en een doelsaldo van 8-2. Wie het onderlinge duel wint, pakt de groepszege. Bij een gelijkspel beslissen fair-play punten of lottrekking.

Poule H

Geplaatst: niemand

Uitgeschakeld: Polen

Nog in de running: Japan (4 punten), Senegal (4 punten), Colombia (3 punten)

Donderdag om 16 uur: Senegal - Colombia en Japan - Polen.

Een situatie die een beetje vergelijkbaar is met die in groep E. Japan is altijd geplaatst als het minstens een punt pakt tegen Polen. Senegal staat voor dezelfde opdracht tegen Colombia: een gelijkspel is genoeg voor de kwalificatie. Colombia gaat door als het wint tegen Senegal. Bij een gelijkspel moeten Falcao en zijn maats hopen op een nederlaag van Japan tegen het al uitgeschakelde Polen. In dat geval eindigen Japan en Colombia met vier punten en geeft het doelsaldo (of het aantal gemaakte goals) de doorslag. Is er ook dan nog geen uitsluitsel, telt het onderlinge duel. En dan hangt Colombia, want Japan klopte hen met 1-2.

AL AFGEWERKTE GROEPEN:

Poule A

Geplaatst: Uruguay en Rusland

Uitgeschakeld: Saoedi-Arabië en Egypte

Poule B

Geplaatst: Spanje en Portugal

Uitgeschakeld: Iran en Marokko

Poule C

Geplaatst: Frankrijk en Denemarken

Uitgeschakeld: Peru en Australië

Poule D

Geplaatst: Kroatië en Argentinië

Uitgeschakeld: Nigeria en IJsland

Meer over Colombia

sport

sportdiscipline

voetbal

Japan

Zwitserland

Servië

Senegal