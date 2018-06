Daar zijn ze weer, de gekke WK-kapsels. "Gek? Maar neen mevrouw, dit is kunst!" Rode Duivels-kapper in zijn nopjes met gele lokken van Mertens, houthakkersbaarden én netjes geschoren Denen Fien Tondeleir

19 juni 2018

17u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Voetballers. Ze zijn hipper dan popsterren en komen bijgevolg met (bijna) alles weg. Ook met geblondeerde lokken, zoals onze eigenste Dries Mertens of superster Neymar. Of met een perfect getrimde houthakkersbaard. "Een zegen voor onze stiel", klinkt bij hun persoonlijke kappers. Zij hebben het WK nu al gewonnen.

"Neymar is fantastisch, maar het is een ongelofelijke aansteller. Hij laat z'n kapper vanuit Brazilië overvliegen naar Rusland", dixit Herman Brusselmans maandagavond in de Nederlandse talkshow 'Voetbal Inside'. Waarna presentator Wilfred Genee gevat antwoordde: "Het is niet omdat jullie geen kapper gebruiken dat die jongens dat toch ook niet mogen?" Naast Brusselmans zat voormalig Oranje-international en sportjournalist Johan Derksen te grinniken. Oók met lange, ietwat slordige lokken. "Tegenwoordig is er die mode van opgeschoren koppen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik zie veel liever het haar van Herman", zei die serieus.

Dat de coiffure van een voetballer heilig is - bijna net zo heilig als de grasmat waarop hij speelt - wist u ongetwijfeld al langer. Er was vroeger David Beckham met zijn altijd perfect gestylede coupe, nu is er Cristiano Ronaldo die geen veld betreedt zonder eerst bij de kapper langs te gaan. De Portugese superster is lang niet de enige die zijn persoonlijke stylist laat afreizen naar het WK. Ook onze Rode Duivels hebben hun vaste 'haarkunstenaar'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN