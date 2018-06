Cristiano Ronaldo onthult waarom hij zijn geitenbaard het hele toernooi laat staan MDB

20 juni 2018

22u46 7 WK voetbal Heeft het te maken met de veelgebruikte afkorting G.O.A.T. (Greatest Of All Time, de grootste aller tijden) of zit er meer achter? Cristiano Ronaldo vertelde na zijn beslissende treffer tegen Marokko zelf wat het verhaal is achter die opvallende haren op zijn kin waar hij graag mee pronkt. Het gaat immers om een weddenschap met Ricardo Quaresma.

Na zijn eerste treffer tegen Spanje streelde de sterspeler van Portugal al zijn behaarde kin en voor de aftrap tegen Marokko deed Cristiano Ronaldo dat nog een keer wanneer de camera hem in beeld nam. Velen zagen er een verwijzing naar de eventuele tweestrijd tussen hem en Lionel Messi in. De man die al vier WK-doelpunten heeft gemaakt zorgt zelf voor opheldering. "Dit geitenbaardje? Het is een grap met Ricardo Quaresma. Vrijdag voor de wedstrijd tegen Spanje zaten we in de sauna. Ik begon me te scheren en liet die geitensik staan. Ik vertelde dat als ik zou scoren tegen Spanje, ik dat zou laten staan voor de rest van het toernooi. En het gaf me geluk. Ik scoorde in die wedstrijd en ook in deze partij. Dus het blijft gewoon staan."

Ondertussen heeft 'CR7' een nieuw record achter zijn naam staan. Vandaag maakte hij zijn 85ste treffer in het shirt van Portugal. Daarmee is hij de beste Europese schutter, want de Hongaar Ferenc Puskas heeft 84 rozen gemaakt. Enkel de Iraniër Ali Daei scoorde vaker voor zijn land, namelijk 109 keer.

Cristiano on his goatee: “It’s a joke with Quaresma. I started shaving and I left this part so we made a bet that if I scored against Spain, I’ll keep it for the whole tournament. He was lucky I scored and he won the bet. I also scored today so let’s see.” pic.twitter.com/5bVRl2EWrz Cristiano Ronaldo(@ TeamCRonaldo) link