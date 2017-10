Cristiano Ronaldo mag naar WK na zege tegen Zwitserland XC

22u49 0 AFP WK voetbal 27 op 30 en nog niet zeker van WK-deelname. Het overkwam Zwitserland dat na het 2-0-verlies in Portugal naar de barrages moet. Cristiano Ronaldo zal zo al zeker te bewonderen zijn in Rusland.

Zwitserland had genoeg aan een gelijkspel om rechtstreeks naar Rusland af te reizen. De bezoekers hielden het zaakje in de openingsfase onder controle, tot Johan Djourou vijf minuten voor de koffie zijn eigen doelman verschalkte. In de tweede helft zorgde Andre Silva vrij snel voor de beslissende treffer: 2-0. Meteen ook de eindstand. Zwitserland moet zo ondanks de 27 op 30 naar de barrages.