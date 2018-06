Courtois: "Ciman toont dat hij er altijd staat, maar kans is groot dat hij niet naar WK mag en dat is zuur voor hem" MH

06 juni 2018

23u27

Bron: VTM 0 WK voetbal Thibaut Courtois beleefde een quasi werkloze zomeravond. De doelman moest zich nooit onderscheiden in de 3-0-zege tegen Egypte. "Al bij al dus een goede match", klonk het na afloop bij Courtois - die zich ook uitliet over de prestatie van Ciman.

"De nul houden als ploeg is altijd goed. Ik denk nu wel niet dat daar het grootste gevaar bij Egypte lag. Zij spelen als blok altijd een goede match, zeker met deze trainer. Als je dan drie keer kan scoren, is dat positief. We hebben daarnaast nog wat kansen gecreëerd. Al bij al dus een goede match, denk ik. In de tweede helft lag het tempo wel wat lager. Maar Adnan (Januzaj, red.) heeft toch enkele leuke acties op de mat gebracht. Het tempo van de eerste helft 90 minuten volhouden, was sowieso niet makkelijk met de warmte."

Ook op basispion Laurent Ciman liet Courtois zijn licht schijnen. "Laurent is een hele goede verdediger. We speelden al vaker samen, dus het is niet dat hij opeens nieuw is. De kans is groot dat hij er niet bij zal zijn in Rusland, wat toch een beetje zuur is voor hem. Maar oké, hij speelt weer een goede match en hij toont dat hij er altijd staat."

Martínez: "Samenspel moet beter"

Ook Roberto Martínez liet zich erg lovend uit over Lolo Ciman. "Hij speelde zoals ik dat van hem had verwacht: kalm, vastberaden, ervaren en goed aan de bal. Lolo staat er wanneer het moet en dat is goed om te zien. Hij heeft een heel ander profiel dan Boyata of de polyvalente Dendoncker. Ciman zou geen verrassing mogen zijn, want hij is de vervanger van Vinnie en Thomas Vermaelen. Laurent moet zich kunnen klaarstomen en heeft dus speelminuten nodig."

Daarnaast stemde vooral de mentaliteit van de ploeg onze bondscoach tevreden. "Ik zie steeds meer signalen dat de spelers hard werken voor elkaar en dat ze, wanneer het moeilijk wordt, voor elkaar door het vuur willen gaan. Iedereen moet snappen dat hij zijn specifieke rol binnen het team heeft, zoals Chadli dat bij zijn invalbeurt de tweede helft toonde. Dan kan ons surplus aan aanvallend talent voor de goals zorgen. Ik denk dat ook de fans dat steeds meer opmerken - ook hen zullen we nodig hebben wanneer we voor hetere vuren staan. Het was mooi om vanavond die chemie tussen supporters en spelers te zien. We gaan naar het WK als een team. Dat schenkt me veel voldoening."

Dat Egypte geen echte graadmeter was, wuifde Martínez weg. "Dit was zeker ook een goeie test. Bovendien had Egypte onder Hector Cuper nog geen enkele keer drie doelpunten geïncasseerd. Een competitief elftal hoor - die fout op Hazard in de eerste minuut gezien? Toen had ik echt schrik, want ik weet dat het ernstig is als Eden op de grond blijft liggen. Egypte gaat ook naar het WK en dus verwacht je wel een zekere intensiteit, maar op dat moment in de wedstrijd en op die plaats op het veld was dat niet nodig. Nadien was Eden nog maar eens een leider op het veld. Hij verstopt zich nooit, zoekt de bal en probeert zijn ploegmaats mee te trekken."

Maar het kan -en moet- natuurlijk nog beter, zo zag ook Martínez. Hij had het over "de synchronisatie" die nog niet op punt stond. "Aan het samenspel moet zeker nog gewerkt worden. Ook dingen die we vooraf afgesproken hadden, werden niet altijd even goed uitgevoerd. Onze prestatie was zeker niet perfect, maar we moeten uit onze fouten leren""

In zijn spelersbeoordelingen was de bondscoach opvallend mild voor Kevin De Bruyne, die zijn draai niet vond tegen de Egyptenaren. "Ik vond Kevin nochtans uitstekend", verraste Martinez. "Ik denk dat we te veeleisend zijn, hij geeft misschien één à twee slechte passen op negentig minuten. Clubvoetbal is ook helemaal anders dan interlandvoetbal. Ik weet wat ik aan Kevin heb: hij is een natuurlijke leider en werkt altijd hard voor de ploeg."

Michy Batshuayi kreeg dan weer zijn eerste speelminuten sinds zijn zware enkelblessure. Batsman is net op tijd klaar om als stand-in voor Romelu Lukaku naar Rusland te gaan. "Hij is een man geworden. Niemand had verwacht dat hij er zo snel terug zou staan na zijn kwetsuur. Hij heeft hard gewerkt en getoond dat hij volledig fit is."