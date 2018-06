Costa Ricaanse bondscoach waarschuwt voor Engeland: "Ze spelen met een Latijns tintje" Redactie

10 juni 2018

19u41

Bron: Belga 0 WK voetbal Ook bij Costa Rica stijgt de WK-koorts gevoelig. Nadat ze eerder al met 3-0 wonnen van Noord-Ierland en met 2-0 de boot ingingen tegen Engeland, volgt morgenavond de beslissende WK-test in Brussel.

"De wedstrijd tegen de Belgen wordt een test met het oog op onze eerste WK-wedstrijd tegen Servië. We willen ons meten met het niveau in Europa. Het resultaat is niet zo belangrijk", vertelde de Costa Ricaanse bondscoach Oscar Ramirez. Voor de Belgen is het duel dan weer een test voor de WK-confrontatie met Panama.

Bij de Costa Ricanen staan er nog vraagtekens achter de namen van WK-revelatie Joel Campbell en Randall Azofeifa (ex-AA Gent). Aanvoerder en ex-Gentenaar Bryan Ruiz is dan weer helemaal fit. "Als het nodig is, krijgen Campbell en Azofeifa nog rust om hen optimaal aan het WK te laten starten. Het is echter niets om ons zorgen over te maken. Daarnaast zal ik nog wat wijzigen en genoeg wisselen om iedereen nog eens aan het werk te zien."

Voor Bryan Ruiz betekent de oefeninterland een terugkeer naar België. Tussen 2006 en 2009 was de vleugelaanvaller bij AA Gent aan de slag. Van zijn periode bij Fulham kent hij Mousa Dembélé nog. "Ik ben heel blij terug in België te zijn, ik ken het land natuurlijk goed. Ik verwacht veel van de wedstrijd. België staat derde op de FIFA-wereldranglijst en heeft heel wat kwaliteiten. Alles staat echter in het teken van onze eerste groepswedstrijd tegen Servië."

"Dembélé is een goede vriend en uitstekende speler. Het was destijds onmogelijk om hem de bal af te pakken. Ik kijk ernaar uit om hem terug te zien. België heeft veel goeie spelers, het is dus niet helemaal onbegrijpelijk dat hij niet speelt. Ik hoop het natuurlijk wel voor hem."Costa Rica ging in zijn vorige oefeninterland in Leeds met 2-0 onderuit tegen Engeland, tegenstander van de Rode Duivels op de laatste speeldag in groep G.

Waarschuwen voor Engeland

"Engeland speelt een 3-5-2 vanuit een stevige organisatie met een snelle omschakeling naar voren. Technisch zijn ze de voorbije jaren gegroeid, ze hebben zelfs een Latijns tintje", vertelde de Costa Ricaanse bondscoach Oscar Ramirez vandaag in Brussel. "Marcus Rashford en Raheem Sterling zijn verschrikkelijk snel, maar hun ultieme wapen blijft kapitein en doelpuntenmachine Harry Kane."

Op de laatste speeldag in de groepsfase liggen de plaatsen voor de tweede ronde mogelijk al vast. Tunesië en vooral Panama lijken niet meer dan een waterkans te maken in de groep. "Tussen Engeland en België zal het waarschijnlijk om de groepswinst gaan, al hangt dat natuurlijk van de vorige wedstrijden af. We zullen zien wat het Belgische individuele talent kan neerzetten tegen de Engelsen."