Colombiaanse voetbaljournaliste wordt live op televisie betast in Rusland TLB

20 juni 2018

07u00

Bron: TotalProSports 0 WK voetbal De Colombiaanse journaliste Julieth Gonzalez Theran is live op de televisie betast door een man in Rusland. Terwijl Theran in Saransk een stand-up deed voor de Duitse, internationaal georiënteerde omroep Deutsche Welle verscheen een man plots in beeld. Hij riep iets, gaf de vrouw een kus op de wang en greep ook haar borst even vast.

Theran, die de kijkers net aan het uitleggen was dat ze had postgevat op een plein in Saransk waar een WK-aftelklok stond, maakte haar werk nog af. Daarna keek ze naar eigen zeggen nog eens rond of ze de man kon vinden, maar de vogel was al gaan vliegen. Op Instagram ging ze wel nog even in op de feiten. "Ik was al zo'n twee uur aanwezig op het plein om mijn werk voor te bereiden. Er was nog niks gebeurd, maar toen we live waren profiteerde de man in kwestie van de situatie."

¡RESPETO! No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso. Een foto die is geplaatst door null (@juliethgonzaleztheran) op 15 jun 2018 om 17:20 CEST

"Ik moest en wilde mijn werk wel afmaken. Maar niemand verdient het om op deze manier behandeld te worden. Ik geniet van het plezier en de sfeer die het voetbal met zich meebrengt, maar er is een verschil tussen plezier en misbruik."