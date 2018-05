Club-doelman Gabulov zit in Russische voorselectie, Kokorin mist WK LPB

11 mei 2018

12u35

Bron: ANP/Belga 0 WK voetbal Club Brugge-doelman Vladimir Gabulov is opgenomen in de Russische voorselectie voor het WK. Bondscoach Stanislav Cherchesov maakte vandaag een groep met 28 namen (plus zeven reserven) bekend.

Vier keepers horen tot de voorselectie, met naast Gabulov ook aanvoerder Igor Akinfeev (CSKA Moskou), Soslan Dzhanayev (Rubin Kazan) en Andrey Lunyov (Zenit). De 34-jarige Gabulov telt tien caps achter zijn naam. Hij stond voor het laatst onder de lat in 2013.

Ook de genaturaliseerde Duitsers Roman Neustädter (Fenerbahçe) en Konstantin Rausch (Dynamo Moskou) maken deel uit van de voorselectie. Beiden werden in maart nog beboet omdat ze na een vriendschappelijke interland in Sint-Petersburg in een nachtclub werden gesignaleerd.

Zenit-aanvaller Aleksandr Kokorin (48 caps, 12 goals) is niet op tijd hersteld van zijn kruisbandblessure en mist het WK.

Bondscoach Chercheesov komt van 18 tot 20 mei samen met zijn spelersgroep in Novogorsk, ook de plaats waar de Russen tijdens het WK bivakkeren. Kort voor het toernooi is er een trainingskamp in Oostenrijk en een oefenduel tegen dat land op 30 mei. Daarna volgt de definitieve selectie.

Gastland Rusland opent het WK op 14 juni in Moskou tegen Saoedi-Arabië. Daarna wachten in groep A duels tegen Egypte (19 juni) en Uruguay (25 juni).

Voorselectie:

Keepers: Igor Akinfeev (CSKA Moskou), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrey Lunev (Zenit Sint-Petersburg)

Verdedigers: Vladimir Granat (Rubin Kazan), Ruslan Kambolov (Rubin Kazan), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskou), Roman Neustädter (Fenerbahce), Konstantin Raush (Dinamo Moskou), Andrey Semenov (Ahmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit Sint-Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moskou)

Middenvelders: Yury Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA Moskou), Alan Dzagoev (CSKA Moskou), Alexander Erokhin (Zenit Sint-Petersburg), Yury Zhirkov (Zenit Sint-Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskou), Daler Kuzyaev (Zenit Sint-Petersburg), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Alexander Samedov (Spartak Moskou), Alexander Tashaev (Dinamo Moskou), Denis Cheryshev (Villarreal)

Aanvallers: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moskou)