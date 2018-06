Cijfers van een wereldtopper: Romelu Lukaku scoort 11de keer in 8 interlands Gemiste controles? So what... Pieter-Jan Calcoen

06 juni 2018

22u48 6 WK voetbal Een binnentikker, zullen de critici zeggen. Maar Romelu Lukaku stónd er wel. De spits deed tegen Egypte weer wat hij het beste kan: scoren.

De piramides van Mykerinos, Chefren en Cheops slopen, had onze Chef Voetbal Romelu Lukaku als huiswerk meegegeven. Wel, even leek het erop alsof Lukaku liever het vijandige doel wilde afbreken. Na zijn openingstreffer greep hij met zijn handen - groot als kolenschoppen - de netten beet. Een luide schreeuw volgde, de biceps gespannen: missie volbracht.

't Was trouwens een 'goeie' goal, zoals dat dan op café genoemd wordt. Of zoals de tegenstanders van Lukaku het zouden zeggen: een makkelijke. Dat léék misschien zo - puur voetbaltechnisch had onze bomma die ook nog wel gemaakt -, maar Lukaku deed wel alles zoals het moest. Concreet was dat in deze: snel volgen na het schot van Eden Hazard en voor 1-0 tekenen. Prima werk.

Lukaku bewees met die ene actie dat hij, ondanks de scepsis die rond zijn figuur hangt, een garantie op doelpunten blijft. In zijn laatste acht interlands scoorde de spits van Manchester United, geroemd door Roberto Martínez om zijn killerinstinct, maar liefst elf keer. Dat zijn cijfers van een wereldtopper, beseft ook Lukaku zelf. Vandaar dat hij het maar matig kan appreciëren dat de fans hem in het verleden uitfloten als het minder liep. Nu was het alvast beter: zijn naam werd gescandeerd. 'Romelu, Romelu, Romelu' - het monotone toontje moet u er zelf bij verzinnen.

Ook in de openingsfase was er geen rumoer, zelfs niet toen Lukaku een opgelegde kans miste - die moest eigenlijk binnen. De voorzet van Mertens was op maat, maar Lukaku besloot van heel dichtbij naast. Op een pass van De Bruyne kwam hij zijn schoen met maat 47 net niet toe om te deviëren. En toen hij één op één met de laatste man kon komen, miste hij stomweg zijn controle.

Gesneden koek voor de Belgen die niet van Lukaku houden om kritiek te uiten in de vorm van boegeroep. En zo zijn er onder de supporters zeker genoeg negativisten, weet ook Martínez - "Ik ben het inmiddels gewoon", verzuchtte de coach deze week -, maar tegen Egypte gebeurde dat niet. Terecht, wat ons betreft: aan een twijfelende Lukaku heeft de natie niks.

Wat levert het immers op om eindeloos te foeteren op de wegspringende ballen van de schoenmaat 47? Lukaku, aan de rust naar de kant gehaald voor Michy Bathsuayi, hoort op slechts één element beoordeeld te worden: zijn goals. En die zijn er - elf in acht duels, zeg. Dan mag je al eens een kopduel verliezen. Zolang de netten nadien maar aan flarden gaan in Rusland.