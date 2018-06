Carrasco: "We wisten niet dat we zo makkelijk scoorden", Tielemans geeft de complimentjes van Koning Filip prijs TLB/MDB/GVS

23 juni 2018

16u39

Bron: Sporza, RTBF 0 WK voetbal Yannick Carrasco was alomtegenwoordig. Verdedigend sterk en ook in aanvallend opzicht mocht de linkerflank zich helemaal uitleven. "Dat komt omdat er veel meer ruimte lag." Ook invaller Youri Tielemans was een tevreden man na zijn assist op Michy Batshuayi.

"We speelden een goeie match. Heel sterk dat we vijf keer konden scoren. Vooraan hebben we offensieve spelers met grote klasse lopen. Eigenlijk wisten we niet dat we zo makkelijk goals konden maken. Wat we wél wisten was dat Tunesië moest aanvallen om die drie punten te pakken. Dat hielp want er lag veel meer ruimte dan tegen Panama. We konden goed tussen de lijnen spelen en counterden sterk. Bovendien werkten we ook goed af vandaag."

Nu de andere toplanden volop struikelen. Wij favoriet? "We moeten gewoon aan onszelf denken en zo ver mogelijk zien te geraken. De achtste finales zijn nu een feit, maar Engeland is een nieuwe uitdaging. Rekenen? Neen. gewoon onze match spelen. Het is belangrijk voor ons vertrouwen om de drie punten te pakken. Nu gaan we genieten van de tijd met de familie. Dat zal deugd doen."

Tielemans: "Koning was heel fier"

Youri Tielemans mocht vier minuten voor tijd opdraven en deed dat met verve. Hij schotelde Batshuayi immers de 5-1 voor. "Ik zag hem lopen en hij stond niet buitenspel, dus bediende ik hem gewoon", aldus Tielemans koeltjes.

"Een machine aan het werk gezien? We zijn heel goed gestart. Die snelle goal helpt. Nadien speelden we gefocust en dat moeten we blijven doen. Deze prestatie geeft vertrouwen. Spijtig van die twee tegengoals, maar daar moeten we lessen uit trekken. Die tegengoals zijn misschien het enige negatieve van vandaag. En we hadden misschien ook iets meer kunnen scoren."

"Wat de koning gezegd heeft? Hij sprak iedereen aan en bedankte iedereen om België zo goed te vertegenwoordigen. Hij was heel fier en zei dat we zo verder moesten doen."