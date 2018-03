Carlos Valderrama: "Ik scheer mij kaal als Colombia wereldkampioen wordt" LPB

08 maart 2018

14u53 0

Carlos Valderrama, kent u hem nog? De middenvelder met de weelderige haardos was kapitein van Colombia tijdens drie opeenvolgende WK-eindrondes (in '90 in Italië, in '94 in de VS en in '98 in Frankrijk). 'Los Cafeteros' zijn er ook in Rusland weer bij, Valderrama zelf zal er fungeren als tv-analist. Een kleine 100 dagen voor de start van het WK deed 'El Pibe' alvast een opmerkelijke belofte.

"Als Colombia wereldkampioen wordt, scheer ik mij kaal", aldus Valderrama. "Zo vaak kan mijn land zich niet kwalificeren voor de eindronde van een WK (Colombia was er niet bij in 2002, 2006 en 2010, red.). We moeten elke kans grijpen. Of ik mijn krullen op het spel wil zetten voor de wereldtitel? Wees maar zeker."

Voor wie zich probeert voor te stellen hoe een kale Valderrama er zou uitzien: op het WK 2014 in Brazilië sneuvelde Colombia in de kwartfinale tegen het thuisland.