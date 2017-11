Camps: "Een eindtoernooi voetbal zonder Nederlandse spelers en coaches is als een hemel zonder engelen" Hugo Camps

20u56 0 ANP

Hoe komen onze Nederlandse buren deze zwarte vrijdag door? Oranje heeft de WK-loting niet gehaald. Als het balletje rolt voor de deelnemende landen, in een tsaristisch poehadecor, schittert Nederland in afwezigheid. Een eindtoernooi voetbal zonder Nederlandse spelers en Nederlandse coaches is als een hemel zonder engelen. Hier komt voor lange tijd een trauma van. Hoe kan het, een WK zonder Guus Hiddink, Dick Advocaat of Louis van Gaal? Eeuwen voetbalhistorie gaan verloren. Het is alsof Marlène Dietrich zegt dat ze dood is. Dan moet je vrezen dat het giftbekertje van de Kroatische generaal op het Joegoslavië Tribunaal akelig dichtbij komt. Gekrenkte trots is de achterkant van wanhoop.

