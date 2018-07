Buitenlandse media vol lof voor Duivels en lacherig over Neymar: "De wereldtitel lonkt, het is nu of nooit voor de Belgen" - "Kevin de Bumm – und Neymar lag wieder nur rum..." Peter Luysterborg

07 juli 2018

00u11 0 WK voetbal Veel lof in de buitenlandse media voor de weergaloze prestatie van onze Rode Duivels. Vooral Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois krijgen het wierookvat over zich uitgekieperd. Hoon en spot valt dan weer Neymar ten deel.

"De Rode Duivels omzeilden vanavond een enorme klip op weg naar de wereldtitel", luidt het bij onze Nederlandse collega's van het Algemeen Dagblad. "Brazilië werd in de kolkende Kazan Arena in een meeslepende wedstrijd met 1-2 geklopt. Dinsdagavond in de Zenit Arena in Sint-Petersburg is Frankrijk de laatste horde op weg naar de finale van het WK. In 1986 was België voor het laatst zo dicht bij de wereldtitel, maar toen dwarsboomde Diego Maradona de Belgen de weg naar de eindstrijd in Mexico. Het huidige elftal van de Belgen herbergt echter veel meer talent. De Brazilianen dachten aanvankelijk de Belgen bij de keel te hebben gegrepen, met enorme kansen voor Thiago Silva en Paulinho. Maar toen bondscoach Tite na ruim een halfuur naar het scorebord keek, stonden daar voor hem en zijn spelers verbijsterende cijfers. Vooral de afronding van Kevin De Bruyne was schitterend. De vedette van Manchester City schoot de bal met de precisie van een biljarter langs Alisson in de hoek."

"Tijdens het WK 2002 vloog de ploeg er nog uit tegen Brazilië na arbitrale dwalingen. Maar toen was België in de ogen van de wereld een veel kleiner voetballand dan nu het geval is. Het mislukte EK 2016 met de mispeer tegen Wales heeft de ploeg rijper gemaakt, onder het bewind van Martínez zijn de Belgen volwassen geworden. De wereldtitel lonkt. Er zal een exodus plaatsvinden naar Sint-Petersburg begin volgende week. Het is nu of nooit voor de Belgen, met hun gouden generatie. Frankrijk is een loodzware opponent, maar wie topfavoriet Brazilië kan laten struikelen, hoeft voor niemand meer bang te zijn."

'Een WK op zijn kop: België schakelt Brazilië uit, De Bruyne top, Neymar flop': de gezaghebbende Italiaanse krant Gazzetto dello Sport windt er geen doekjes om. "De 'Seleçao' werd op sensationele wijze uitgeschakeld, geklopt door een owngoal van Fernandinho en een parel van het toptalent van Manchester City. Neymar was barslecht en liet zich enkel opmerken door een slecht stukje toneel. Aan het einde van een spannende en meeslepende wedstrijd versloeg België Brazilië met 1-2 door in de eerste helft dodelijk toe te slaan en zich heldhaftig te weren in de tweede. België staat net als in 1986 in de halve finale van een WK. Brazilië sneuvelt onverwacht. Neymar treedt zo in de voetsporen van Ronaldo en Messi, die ook al naar huis zijn. Thierry Henry, assistent van Roberto Martínez, feestte na afloop duchtig mee met de Belgen. Dinsdag neemt Henry het met de Rode Duivels op tegen 'zijn' Frankrijk."

De Franse sportkrant L'Equipe heeft het over efficiënte Rode Duivels en haalt de loftrompet boven voor Thibaut Courtois. "Door tegen een dominant Brazilië perfect te counteren, én dankzij een keizerlijke Thibaut Courtois, hebben de Rode Duivels zich voor de tweede keer in hun geschiedenis geplaatst voor de halve finale op een WK. België liet de bal aan de Brazilianen, die werden afgestraft bij een stilstaande fase en een rake counter. Met een Courtois in grote doen, een supergemotiveerde Lukaku en een geïnspireerde De Bruyne deden de Rode Duivels hun tegenstander pijn. Brazilië miste efficiëntie en de geschorste Casemiro. En dan was er natuurlijk Courtois. Na 93 minuten toonde hij nog de noodzakelijke concentratie om een schot van Neymar onder de lat weg te halen. Thibaut Courtois heeft een fantastische match gespeeld. Hij deed liefst negen reddingen. De Bruyne is dan wel tot man van de match uitgeroepen, Courtois verdiende dat evenzeer."

"Eerst gaat hij liggen, dan vliegt hij eruit", luidt het bij de Duitse krant Bild lacherig over Neymar. "13 minuten en 50 seconden (!) lag Neymar in de eerste vier wedstrijden op de grond. Deze statistiek heeft hij tegen België een nieuwe boost gegeven. Na een duel met Fellaini in de zestienmeter was er geen enkel lichaamscontact. Toch ging Neymar liggen. Een zuivere schwalbe was het. Neymar mag blij zijn dat hij geen geel kreeg. 1459 dagen na de 1-7 tegen Duitsland beleeft Brazilië een nieuw WK-drama. Na de 1-2-nederlaag tegen België ligt de vijfvoudige wereldkampioen, die al 16 jaar op een nieuwe wereldtitel wachtte, eruit."

Waarna Bild aanhaalt dat de Rode Duivels toch aan een strafschop ontsnapten. "Minuut 56: Kompany brengt Gabriel Jesus in het strafschopgebied ten val. Ondanks de VAR komt er geen penalty. Een dubieuze fase, de Belgen mogen niet klagen."

De Duitse krant heeft tenslotte veel lof voor Kevin De Bruyne. "Hij was altijd in beweging en speelde de Braziliaanse verdediging volledig horendol. En hij scoorde zijn eerste goal van het toernooi, een knal in de linkerbenedenhoek. Kevin de Bumm – und Neymar lag wieder nur rum..."