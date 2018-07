Buitenlandse media: "België mooiste verliezer ooit, ze verlieten het veld als knuffelploeg van de wereld", maar ook: "Frankrijk heeft optimaal geprofiteerd van zwakke schakel Dembélé"

ODBS/LPB/TLB

11 juli 2018

06u00 0 WK voetbal Ondanks de nederlaag tegen Frankrijk zijn de internationale media overwegend lovend voor de Rode Duivels. "Dit waren de twee beste landen op het WK. Spijtig dat er eentje moest verliezen". Al is er ook kritiek op de povere prestatie van onder meer Kevin De Bruyne en Moussa Dembélé. Een overzicht.

Algemeen Dagblad: "Knuffelploeg verliet veld onder applaus"

"Ja, de droge feiten waren ontnuchterend en best wel cynisch", luidt het in het Algemeen Dagblad. "Frankrijk - België werd beslist uit één doeltreffende corner, kort na rust, en het kreeg daarmee de winnaar die efficiënter en zakelijker was. Completer, dat ook. De ploeg van Didier Deschamps kan verdedigen en aanvallen, controleren en domineren, heeft brille en routine, kan weergaloos voetballen én stevig de beuk erin gooien. Het team heeft werkelijk alle stukken gereedschap die een coach zich kan wensen."

"Maar toch was er in Sint-Petersburg meer dan die droge uitslag, zelfs meer dan de wedstrijd alleen. Het was bovenal België dat geschiedenis schreef tussen de mooiste verliezers ooit op een WK, tussen de teams die ooit onvergetelijk stierven in schoonheid. Een elftal dat past in een rijtje met het Brazilië of Frankrijk van 1982, het Oranje van 1974 wellicht ook. Hoe eervol wil je het hebben? Een anticlimax was het, dat zeker. Maar voor dit soort nederlagen is een speciaal cliché bedacht: met opgeheven hoofd. Onder applaus verliet België het veld, als knuffelploeg van de wereld."

Bild: "De Bruyne speelde slechtste match van toernooi"

"Van bij het begin was het duidelijk waarom beide teams in de halve finale stonden", luidt het bij het Duitse Bild. "Er gebeurde heel veel voor beide doelmonden: Hazard kreeg twee kansen, Lloris hield Fellaini en Alderweireld van een doelpunt, Giroud kopte naast, Pavard stuitte op Courtois. Na het openingsdoelpunt van Umtiti kreeg België nog mogelijkheden via Fellaini en Witsel, maar de aanvalsmachine liep niet gesmeerd. Dat kwam vooral omdat spelmaker Kevin De Bruyne niet in zijn dagje was. De Duitse voetballer van het jaar in 2015 speelde uitgerekend in de halve finale zijn slechtste wedstrijd van het toernooi. En voor de rest? Er was nauwelijks sfeer in het 930 miljoen euro dure stadion van Sint-Petersburg. Amper 3.000 Franse en Belgische fans merkten we op in hun respectievelijke vakken. De talrijke Brazilianen op de tribunes, die met een zege van hun team in de kwartfinale gerekend hadden, zullen zich ongetwijfeld verveeld hebben."

Daily Mail: "Fransen optimaal geprofiteerd van zwakke schakel Dembélé"

"Zonde dat een wedstrijd als deze moet beslist worden met een corner”, vindt de Britse tabloid ‘Daily Mail’. "Niet dat er iets mis is met hoekschoppen, maar deze fantastische, technisch hoogstaande en intrigerende partij verdiende iets meer memorabel om de kers op de taart te zetten. We hebben allemaal oprecht medelijden met Roberto Martínez en België omdat ze dit WK zoveel geschonken hebben. In de eerste helft leken ze enkele keren het Franse slot te breken. Hadden ze die eerste goal gemaakt, zat België waarschijnlijk in de finale. Maar uiteindelijk konden ze met al hun balbezit en mooie combinaties Frankrijk nooit echt pijn doen. Lloris moest van heel de avond slechts één keer echt in actie komen, op een schot van een verdediger: Alderweireld. Martinez moet zich misschien wel de vraag stellen waarom hij teruggreep naar het systeem dat Brazilië klopte en niet naar zijn gebruikelijke driemansverdediging. Centraal op het middenveld werd Dembélé geregeld zoek gespeeld door Pogba en Kante. Hij was de zwakke schakel en van zijn gebrek aan snelheid en eenzijdigheid hebben de Fransen in de omschakeling volop geprofiteerd."

"Maar dit was vooral een wedstrijd van hoge kwaliteit en weinig verschil tussen beide ploegen. Het kon de twee kanten uit. Dit waren de twee beste ploegen van dit WK en ééntje moest verliezen. Zo dicht bij de finale zien we vaak saaie matchen zonder risico, maar dit was heel wat anders. Dit was expressieve vreugde op het veld. De enige verrassing was dat we niet meer goals zagen. Frankrijk verdedigde goed en dat blijft, ook in zo’n match vol amusement, een fundamenteel onderdeel. Net zoals het nemen van de perfecte corner."

Marca: "Frankrijk heeft beste verdediging ter wereld"

De toonaangevende Spaanse sportkrant Marca vindt dat Frankrijk zijn ticket voor de finale vooral te danken heeft aan zijn uitstekende verdediging. "Opnieuw heeft Frankrijk het grotendeels aan zijn achterlijn te danken dat het een ronde verder gaat. De Franse verdediging is duidelijk de beste ter wereld. Met Pavard en Hernandez (allebei 22) hebben ze twee vleugelverdedigers met offensieve impulsen en achter hen staan twee zeer secure centrale verdedigers met een neus voor goals. Met dit viertal zitten de Fransen voor meerdere jaren goed. Daarnaast maakten ook de doelmannen vanavond een goede beurt. Lloris hield Alderweireld van een treffer en ook Courtois stond een paar keer pal. Bij de 1-0 van Umtiti was hij kansloos."

L'Equipe: "Franse defensie weerde zich fantastisch tegen beste aanvalslijn van toernooi

Euforie uiteraard bij de Franse sportkrant L'Equipe. "Les Bleus hebben de kans met beide handen gegrepen. Zondag spelen we de finale van het WK! Voor de derde keer in de geschiedenis, na 1998 en 2006, krijgt het Franse team deze enorme kans om wereldkampioen te worden. Dat zal moeten gebeuren tegen Engeland of Kroatië. Maar vooraleer daaraan te denken: eerst mag de ploeg genieten. Want de zege tegen België kwam er na een strijd van hoog niveau. De Rode Duivels hadden 24 wedstrijden niet meer verloren. We vreesden hun aanvalslinie, maar de Franse defensie had het laatste woord. Hoeveel voorzetten hebben ze weggewerkt? Hoeveel hete standjes hebben ze geklaard? 'Les Bleus' hebben 90 minuten lang fantastisch weerwerk geboden aan de beste aanvalslijn van het toernooi. Na een moeilijke eerste helft, door de ritmeveranderingen van Eden Hazard, hebben we een blok neergezet en geen enkele ruimte meer gelaten voor de Belgische kapitein. Lukaku was onbestaande. En zelfs na de intrede van Mertens werd de 'tricolore' verdediging niet meer verontrust. Lloris kon rekenen op zijn indrukwekkende centrale as Varane-Umtiti. In vier van zijn zes duels incasseerde Frankrijk geen doelpunt. Chapeau!"

The Sun: "Hazard constant foutief afgestopt"

The Sun, een andere Britse tabloid, stelde dat dit verlies in België hard zal aankomen omdat dit een gouden kans was op onze eerste WK-finale ooit. "Dit was voor de Gouden Generatie van België waarschijnlijk de laatste kans op absolute glorie. Ze maakten indruk op weg naar de halve finale, maar uiteindelijk was het vanavond net niet goed genoeg. Al was de nederlaag zeker niet verdiend voor hun kapitein Eden Hazard, die bij al het Belgisch gevaar betrokken was maar constant foutief afgestopt werd."

Gazzetta dello Sport: "Ingrepen Martínez volstonden niet om Deschamps' leger te stoppen"

"De tactische magie van professor Martínez en dan... Umtiti. Dankzij de verdediger van FC Barcelona, die de match openbrak met zijn kopbal, zit Frankrijk in de finale. Een herhaling van hun kunststukje van twintig jaar geleden komt zo wel heel dichtbij. De ingrepen van Martínez volstonden niet om het leger van Didier Deschamps vanavond af te stoppen. Tot dusver zijn de Fransen nog niet geniaal geweest, maar van alle favorieten blijven wel enkel zij over."

"De Belgen hielden Mbappé in het gareel en Griezmann was onzichtbaar. Daarom was het niet heel verrassend dat met Umtiti een verdediger de partij moest openbreken. De Kameroense legende Roger Milla probeerde hem te overtuigen om voor Kameroen uit te komen, maar Umtiti droomde alleen maar van 'Les Bleus'. Dat net hij Frankrijk naar de finale kopt, is mooi."