Brusselse metrostations krijgen nieuwe naam na overwinning tegen Brazilië Redactie

07 juli 2018

10u59

Bron: Belga 0 WK voetbal De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB zet de overwinning van de Rode Duivels tegen Brazilië luister bij door twee van haar metrostations tijdelijk een andere naam te geven. In Oudergem is halte Demey omgedoopt tot 'En Demey finale', in Etterbeek is Merode 'Merode Duivels' geworden. Dat is te lezen op de Twitter-account van de MIVB.

Om het leed van de Brazilianen te verzachten, schrijft de MIVB, wordt in de metro de hele dag Braziliaanse muziek gespeeld. "Omdat wij Belgen geen slechte mensen zijn", aldus de MIVB.

Nadat België in de achtste finals Japan had verslagen, kregen ook de metrostations Belgica en Hankar al tijdelijk een nieuwe naam: ze werden even 'BelgicAmpioen' en 'Hankar de finale'.

Vous nous l'avez suggéré, on ne pouvait plus reculer ! Les Diables sont en DEMEY Finale !! 🎉⚽



Pour consoler le BRÉSIL, nous avons décidé de leur rendre hommage & de diffuser de la musique brésilienne 🎶 en station ajd.



Bravo les gars !



GO BELGIUM ! #REDTOGETHER #STIB pic.twitter.com/S6GDoZbvfq STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link

SCHITTEREND!! De MERODE Duivels hebben gewonnen! We zitten in de halve finale !!! 🎉⚽



Omdat wij Belgen geen slechte mensen zijn, spelen we vandaag de hele dag Braziliaanse muziek 🎶 in de metro, om het leed te verzachten.



Proficiat mannen!



GO BELGIUM! #REDTOGETHER #mivb pic.twitter.com/hyScOtkmQv STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link