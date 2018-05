Britse tabloid bestempelt tattoo van tegenstrever Rode Duivels als "ziek", waarna die reageert: "Op mijn tweede werd mijn vader doodgeschoten" Mike De Beck

29 mei 2018

10u42

Er is heel wat ophef ontstaan rond de nieuwe tattoo van Raheem Sterling. De speler van Manchester City toonde op de training van de Engelse nationale ploeg een M16 gevechtsgeweer dat op zijn rechterbeen werd vereeuwigd. De Britse tabloid The Sun vond dat niet meteen kunnen en plaatste de foto op de voorpagina. "Raheem schiet zichzelf in de voet", klonk het. "Een zieke nieuwe tatoeage", gingen ze zelfs nog een stap verder.

Sterling zelf was daar uiteraard niet mee opgezet. De snelle winger die de Rode Duivels op 28 juni op het WK moeten afstoppen, deed vrijwel meteen uit de doeken waarom hij nu net voor die tatoeage had gekozen. "Toen ik twee was, stierf mijn vader nadat hij werd neergeschoten. Ik maakte naar mezelf toe de belofte dat ik in mijn leven nooit nog een geweer zou aanraken. Ik schiet met mijn rechtervoet, dus het heeft een diepere betekenis", plaatste Sterling een boodschap op Instagram.

