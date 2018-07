Brazilië torenhoog favoriet om het WK te winnen volgens de statistici, maar België niet kansloos SDD

04 juli 2018

12u26 0 WK voetbal De kans dat de ‘Goddelijke Kanaries’ de wereldbeker mee naar huis nemen is 31%. Dat kunnen we althans afleiden uit cijfers van de statistici van Gracenote. Brazilië wordt gevolgd door Frankrijk, Engeland en België. Zij het met wat afstand.

Nu de kwartfinales van het WK zijn aangebroken, hebben de statistici van Gracenote hun voorspelling voor de winnaars geüpdatet. Net als voor het WK blijft Brazilië dé favoriet om de competitie te winnen. Neymar en co hebben nu één kans op drie om op 15 juni in Moskou victorie te kraaien. Nu Spanje uit de competitie is gebonjourd door de Russen, is Frankrijk met 14% kans de grootste uitdager van de Brazilianen geworden. Maar zij komen uit tegen de Seleção in de halve finales. Dus als de Fransen én de Brazilianen hun kwartfinales winnen, wordt Engeland, volgens de statistieken, de nieuwe favoriet om het WK te winnen.

De finale: Brazilië-Engeland?

Voor het WK maakte Gracenote ook al een rangschikking, de ‘World Football Ranking’. In die ranking was Brazilië al de grote favoriet om het WK te winnen en nu ook zullen de Brazilianen telkens favoriet zijn in hun volgend(e) wedstrijd(en). In die World Football Ranking staan Frankrijk, België en Uruguay allemaal boven de Engelsen, maar de Engelsen hebben meer kansen dan twee van deze teams omdat ze deze sowieso vermijden tot in de finale. In de rechterkant van de tabel is Engeland het hoogst gerangschikt in de World Football Ranking, voor Kroatië (12de), Zweden (19de) en Rusland (44ste).

Op dit moment zijn er 16 verschillende finales mogelijk. Brazilië is de duidelijke favoriet van de linkerhelft van de tabel ondanks het relatief moeilijke parcours. De statistici geven hen 43% kans om in de finale te staan. De Engelsen hebben 31% kans om het te schoppen tot in de finale.

Maar in voetbal kan alles

Het wordt wel eens gezegd, met statistieken kan je alles bewijzen. Maar het zou voetbal niet zijn, moesten de statistici niet ongelijk worden bewezen. Van het Russische voetbalelftal werd nooit gedacht dat ze de groepsfase zouden halen, laat staan dat ze de Spanjaarden terug naar de Costa del Sol zouden sturen.

In Mexico ’86 waren we ook de gedoodverfde underdog tegen de voormalige Sovjet-Unie. Tegen alle verwachtingen versloegen onze Rode Duivels de Russen in de verlengingen. 32 jaar later staan we opnieuw in de KO-fase tegen een voetbalgigant, maar de geschiedenis bewijst ons dat in voetbal alles kan.

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Brazilië

Frankrijk

Engeland

België