Brazilië kruipt na resem kansen (én toneelstukje Neymar) door het oog van de naald tegen Costa Rica Thomas Lissens en Glenn Van Snick

22 juni 2018

15u53 0 Brazilië BRA BRA 2 einde 0 CRI CRI Costa Rica WK voetbal Dat heet dan door het kleinste gaatje kruipen. Lange tijd leek Brazilië tegen Costa Rica op een troosteloze 0-0 af te stevenen, maar enkele minuten voor tijd tikte Coutinho tóch de bevrijdende treffer tegen de touwen. Neymar zorgde in het slot voor de 2-0.

Keylor Navas was met enkele knappe parades lange tijd dé grote boeman van de Seleção terwijl ook Neymar én de videoref een hoofdrol opeisten. Ref Kuipers wees naar de stip toen de duurste voetballer ter wereld wel erg makkelijk tegen de grond ging. Het feestje bleef echter uit, de videoref had de knappe acteerprestatie immers in de smiezen. Een twee op zes voor de 'Goddelijke Kanaries' leek in de maak, tot Firmino met een gelukje Coutinho bediende. De ster van Barcelona tikte de bevrijdende goal en z'n tweede van dit WK koeltjes binnen. Ook Neymar bracht zich in de slotseconden nog op het scorebord.

Door het allerkleinste gaatje, maar met een vier op zes neemt Brazilië wel een serieuze optie op de zestiende finales. Voor Costa Rica is het avontuur over.

Tactische analyse

Met een vijfmansdefensie en volle overgave trachtte Costa Rica de Braziliaanse sterren in de aanvangsfase zo ver mogelijk van doel te houden. Eens in balbezit mikte het via de rechterflank op de pijlsnelle counter. Marcelo – niet altijd tuk op verdedigend werk – stond meermaals tegenover twee pionnetjes. De razendsnelle Venegas en Gamboa knutselden zo bijna een vroege 0-1 in mekaar.

Na wat tactisch bijsturen van bondscoach Tite – Coutinho ging de linksachter bijstaan waar nodig – was dat euvel van de baan. Brazilië nam vanaf dan de partij gestaag in handen, vooral vlak na de koffie was de technische suprematie even om van te likkebaarden. De Costa Ricanen gooiden nog steeds vol overgave hun kop voor iedere bal, toch kwamen de loepzuivere kansen nu wél voor de ‘Goddelijke Kanaries’. Keylor Navas wilde zich echter met enkele topparades niet gewonnen geven, maar Coutinho brak de ban dan toch.

Man van de match

Loste 'het probleem Marcelo' op en liet zich goed uitzakken om de vele aanvalsgolven op gang te brengen. Verloste Brazilië in de blessuretijd door attent mee naar voor te schuiven. Aanwezig en in tegenstelling tot andere Braziliaanse goochelaars vandaag bijzonder moeilijk van de bal te zetten. Prima partij.

De beste tweets

Nieuwe hype op Amerikaanse scholen #neymarchallenge #neymar #bracst #bracos pic.twitter.com/pyrkpCU0he Bart Hulshof(@ hulshofbart) link

Eu quando o COUTINHO fez o gol/Ney💚😹😹😹 #BRACRC pic.twitter.com/pzY5RZZ76h Vitória Martins(@ oiiviickk) link

