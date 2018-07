Brazilianen vrezen angstgegner Thierry Henry: "Een inspiratie voor de Belgen, een nachtmerrie voor de Brazilianen" Mike De Beck

04 juli 2018

14u45

Bron: Globo Esporte 0 WK voetbal Thierry Henry boezemt de Brazilianen nog steeds angst in. De Zuid-Amerikanen zijn namelijk nog steeds niet vergeten dat de Franse spits hen op het WK van 2006 in Duitsland uit het toernooi kegelde. In de kwartfinale, en laat dat nu net het station zijn waarin de Seleção België treft. Met Thierry Henry, maar dan als assistent-trainer in de dug-out. "Dezelfde fase, dezelfde tegenstander", klinkt het bij Globo Esporte.

Wie Thierry Henry zegt in Brazilië, keert terug naar 1 juli 2006. Op die avond kreeg de wereld op de Wereldbeker een weergaloze Zinedine Zidane te zien. 'Zizou' delfde het Braziliaanse graf, maar het was Thierry Henry die de Seleção in de kist duwde. Hij joeg een vrije trap van de Franse nummer tien tegen de touwen. De 'Goddelijke Kanaries' konden hun koffers pakken. Het is iets wat ze in Brazilië nog lang niet vergeten zijn. Vrijdag worden ze opnieuw geconfronteerd met hun angstgegner (Henry verloor als speler nog nooit van de Seleção) die momenteel de functie van assistent-trainer bij de Rode Duivels bekleedt. "Voor de Belgen een inspiratie. Voor de Brazilianen een nachtmerrie", klinkt het bij Globo Esporte.

"Thierry Henry is op het WK in Rusland een co-ster", gaat het Braziliaanse nieuwsmedium verder. "Als hulp van Roberto Martínez oefent hij een discrete en fundamentele functie uit voor de technische en mentale evolutie van een selectie die wordt gevraagd om volwassenheid te tonen. Het discrete deel wordt moeilijk voor de voormalige spits en wereldkampioen. Vooral in het duel met Brazilië in Kazan, in de kwartfinale."

"Dezelfde fase, dezelfde tegenstander." Globo Esporte ziet dat Thierry Henry een belangrijke rol speelt in de Belgische selectie. "Hij is een idool van een generatie die met het kijken naar de Premier League opgroeide. Henry kwam voor zijn eerste trainingservaring naar België om een winnaarsmentaliteit toe te voegen aan een groep die onder druk werd gezet door de resultaten van een land dat nog nooit een trofee won."

Einde van de 'Quadrado Mágico'

Zijn treffer tegen Brazilië betekende ook meteen het einde van een aantal klassespelers van het zuiverste soort op een WK. "Het was het eindpunt van een generatie die door het leven ging als de 'Quadrado Mágico, het Gouden Vierkant'. Ronaldo, Ronaldinho en Adriano (Kaka kwam wel nog in actie op een WK) speelden daarna nooit meer een Wereldbeker. En Henry, die ook deel uitmaakte van het Franse team in 1998 maar niet speelde in de finale, betrad de lijst met historische beulen van de Brazilianen." Roberto Martínez voorzag voor de Fransman volgens Globo Esporte een rol als "leraar, adviseur en inspirator". De best scorende spits in de geschiedenis van Arsenal moest met de 19 gewonnen titels op zijn palmares de Belgische groep mee kneden. "Thierry weet hoe hij moet winnen", vertelde Axel Witsel daar eerder over. "Hij heeft de ervaring van het winnen van een Wereldbeker en dat is onbetaalbaar voor ons. We zullen psychologische barrières moeten doorbreken en daar helpt hij ons bij."

Ook de statistieken liegen niet volgens Globo Esporte. "De cijfers laten zien dat het team geleerd heeft om te winnen. Met de huidige trainersstaf won het 18 keer, speelde het vijf keer gelijk en verloor het slechts een keer. Net in de eerste uitdaging, tegen Spanje op 1 september 2016. Thierry vervult zijn rol ook op het veld, in het technische gedeelte. In 24 wedstrijden scoorden ze 76 keer, een gemiddelde van 3,1 goals per wedstrijd."

Henry verloor nog nooit van Brazilië

"De wedstrijd van vrijdag is ongetwijfeld de belangrijkste uitdaging in het leven van deze Belgische spelers. In de dagen voor die partij heeft Henry een cruciale rol door hen proberen te overtuigen dat Brazilië niet het zevenkoppige monster is. In drie confrontaties met Brazilië verloor hij er geen. Hij kwam in de 3-0-zege op het WK van 1998 niet van de bank, startte in 2004 voor een vriendschappelijk duel in het Stade de France en besliste twee jaar later de kwartfinale in Duitsland. Het staat in schril contrast met de drie nederlagen van de Belgen tegen Brazilië in vier wedstrijden. Het veranderen van de geschiedenis is noodzakelijk. Het is een noodgeval. Of deze groep zal alleen herinnerd worden als de 'veelbelovende Belgische generatie'."