Braziliaanse bondscoach: "Thibaut Courtois heeft het verschil gemaakt" LPB

07 juli 2018

00u47

Bron: Belga 0 WK voetbal Met een 1-2 nederlaag tegen België en de uitschakeling in de kwartfinales van het WK hangt de toekomst van Tite als Braziliaans bondscoach aan een zijden draadje.

"Er stonden twee ploegen met enorme technische kwaliteiten tegenover mekaar en dat heeft een fantastische wedstrijd opgeleverd", zei Tite na de wedstrijd. "De toeschouwers zullen ervan genoten hebben. Als je voetbal in je hart draagt, vond je deze wedstrijd fantastisch. Het doet pijn om het te zeggen, maar het is gewoon zo."

Nochtans werd Tite tactisch in zijn hemd gezet door Roberto Martinez, die het antwoord had gevonden op het sterke Braziliaanse middenveld. In de eerste helft liep de Seleçao achter de feiten aan. "België was niet superieur, maar wel efficiënter. Zij hebben hun kansen kunnen omzetten in doelpunten. Het waren geweldige omschakelingen."

De Belgen hadden het geluk ook wel wat aan hun zijde. Brazilië claimde een strafschop bij een fase met Gabriel Jesus en Thibaut Courtois hield de Belgen recht in de slotfase. "De Bruyne is verkozen tot Man van de Match, maar in mijn ogen heeft Thibaut Courtois het verschil gemaakt", aldus Tite. "Over de beslissingen van de scheidsrechter wil ik het niet hebben en ook over geluk praat ik niet graag. Dat wil niet zeggen dat het niet bestaat, maar daarmee haal je wel de prestatie en de verdienste van de Belgen naar beneden. Heeft Courtois geluk gehad? Neen, hij heeft gewoon een uitstekende wedstrijd gespeeld. Misschien was er eerder willekeur, het had ook anders kunnen uitdraaien. Je moet de context altijd bekijken. Bij hun tweede doelpunt waren wij in de aanval en zij scoren op de counter. Zo heeft de willekeur wel toegeslagen en dat doet pijn. Dit valt me zwaar en ik ben dan ook verbitterd."