Branko Strupar leeft nerveus toe naar WK-finale: "Als Kroatië wint, gaat het land maandenlang feesten" Bart Fieremans

14 juli 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal De emoties van ex-Rode Duivel Branko Strupar sprongen in Zagreb al alle kanten op in het WK en voor zijn dubbel vaderland: zijn hart bloedde bij de exit van België, een dag later danste hij mee bij de historische eerste WK-finale van Kroatië en zondag tegen Frankrijk zal hij nerveus voor tien zijn: “Maar alle spelers zijn nu al helden voor het leven.”

Dag Branko, hoe hard heeft Zagreb het bereiken van de eerste WK-finale van Kroatië gevierd?

“Het is ongelooflijk. De sfeer was maximaal euforisch. Overal was het feest. In de cafés, op straat. De winkels stopten met werken. Dit is al een historisch succes. Alle Kroatische spelers zijn nog voor de finale al helden voor het leven. Het programma om de spelers maandag te vieren ligt al vast, van de luchthaven tot de hoofdmarkt in Zagreb. Er zullen miljoenen mensen zijn. Stel je voor dat Kroatië nog de finale tegen Frankrijk wint, dan zal het land maandenlang feest vieren.”

Hoe heb je de matchen van België beleefd?

“Ik vond hun uitschakeling in de halve finales tegen Frankrijk jammer. Ik had die wedstrijd met ploegkameraden bij een barbecue gezien. Ik bezit een stuk of acht shirts van de Belgische nationale ploeg, en bracht die mee. Iedereen deed die aan, en dan ‘komaan België.’ België heeft beter gespeeld dan Frankrijk en toch verloren, dat is spijtig. Als Frankrijk je wegspeelt, kan je zeggen: ‘Oké, ze waren beter.’ Maar dat was nu niet zo. Ik heb de nummers van Kevin De Bruyne en Courtois, ik heb ze berichtjes gestuurd tijdens het WK als ze wonnen: ‘Super, super.’ Mijn twee lievelingsploegen stonden in de halve finale…”

Bekijk hieronder hoe de Kroatische tv Strupar zag supporteren voor België tijdens de halve finale tegen Frankrijk.

Maar wat als Kroatië tegen België de WK-finale zou moeten spelen?

“Eerlijk, dan zou ik niet durven kijken. Dan zou ik beter buiten gaan wandelen (lacht). Kijk, ik ben in Kroatië geboren en heb hier gewoond tot mijn 24ste, maar België heeft me alles in het voetbal gebracht. Ik was heel trots het shirt van de Rode Duivels te dragen en zal supporter zijn van België tot ik dood ben. Ik wou dus heel graag dat België de finale zou halen. Maar een WK-finale tussen België en Kroatië, dat zou voor mij de moeilijkste wedstrijd ooit in mijn leven zijn om naar te kijken. Nu is het makkelijker: ik hoop dat België zaterdag als derde eindigt en dat Kroatië zondag wint. Dan schrijven beide landen geschiedenis.”

Mocht België de finale spelen tegen Kroatië, dan zou ik niet durven kijken. Dan zou ik beter buiten gaan wandelen Branko Strupar

Wat verwacht je van Kroatië tegen Frankrijk in de finale?

“Het zal toch wat een tactische finale zijn. Ik geloof niet dat Frankrijk veel risico gaat nemen. Beide ploegen zullen voorzichtig zijn. Frankrijk is niet zo lekker om naar te kijken, maar wel heel efficiënt. Frankrijk zal respect hebben voor Kroatië. We gaan in de laatste negentig of honderdtwintig minuten nog eens alles geven om het WK te winnen."

"Frankrijk is technisch misschien wat sterker, maar Kroatië heeft veel karakter. We zijn gegroeid in dit toernooi. De zege tegen Argentinië heeft voor een enorm vertrouwen gezorgd. En in de KO-fase kwamen we drie keer terug na een 1-0-achterstand. Dat is al ongelooflijk. Misschien is het niet goed voor Frankrijk als ze op voorsprong komen, want dan vertrekt Kroatië pas. Maar ik zou liever willen zien dat Kroatië eens voor komt. Hoe gaan die grote Franse vedetten dan reageren? De tijd vliegt… je moet dan scoren als je in de wedstrijd wil blijven…”

Exclusief: bekijk in onderstaande video hoe Strupar met familie na de overwinning tegen Engeland de WK-finale vierde.

Is het afstoppen van Mbappé de sleutel?

“Ik vrees alle Franse spelers (lacht). Maar Mbappé mag je niet te veel ruimte geven, anders heb je problemen. Ik geloof niet dat je tegen hem mandekking kan spelen – dat bestaat niet meer in het voetbal - en Mbappé speelt overal wat. Lovren of Strinic, ze zullen goed moeten overnemen. Het is op voorhand ook moeilijk te zeggen welke ploeg het meeste balbezit zal hebben. Kroatië en Frankrijk hebben naast België het beste middenveld in de wereld. Modric, Rakitic en Brozovic versus Pogba, Matuidi en Kanté, dat zijn allemaal spelers met klasse.”

Kroatië en Frankrijk hebben naast België het beste middenveld in de wereld Branko Strupar

In België volgen ze uiteraard ook Perisic met extra aandacht

“Ja, hij laat op het WK zien hoe compleet hij is. Goed op de flank, goed in één-tegen-éénsituaties, links- en rechtsvoetig, hij kan koppen en scoort makkelijk. Misschien lukte het scoren op dit WK nog niet zo, maar als de nood het hoogst was – tegen Engeland – deed hij het. Dat was zeker geen makkelijke goal, en ook zijn assist naar Mandzukic was knap. Hij sprong ongelooflijk hoog. Perisic was de man van de match. Dat hij zijn carrière in België gelanceerd heeft en België hem nu extra volgt, is een mooi verhaal. Net zoals ik nu nog steeds veel berichtjes uit België krijg. Ik voel nog veel liefde van België: iedereen staat achter Kroatië.”

Meer over België

sport

sportdiscipline

voetbal

Kroatië

Frankrijk