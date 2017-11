Boussoufa nekt Wilmots met Marokko: “Was nu of nooit voor mij” Mathieu Goedefroy

21u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 AFP Dolle vreugde bij Mbark Boussoufa na de kwalificatie voor het WK WK voetbal Mbark Boussoufa pleegde met Marokko vanavond een coup in de Ivoriaanse hoofstad Abidjan. De ex-Anderlechtspeler kwalificeerde zich ten koste van de troepen van Marc Wilmots voor het WK in Rusland. “Als klein voetballertje is het WK al je ultieme droom, dat was bij mij niet anders.”

Abidjan was even Marrakech, vanavond. Her en der liepen Marokkaanse fans met rood-groene vlaggen door de straten. Het moet gezegd: de Ivorianen namen hun nederlaag best sportief op. Voor Mbark Boussoufa betekende het de kwalificatie voor zijn eerste (en meteen ook laatste WK). “Als je weet dat ik 33 jaar oud ben, dan weet je dat dit echt wel mijn allerlaatste kans was”, aldus ‘Bous’. “Het is iets waar ik van droomde en dat we al jaren proberen bereiken.”

Het is voor het eerst sinds 1998 dat Marokko zich plaatst voor de eindfase van een wereldkampioenschap. Een exploot. “Het was van bij het begin van deze kwalificatiecampagne ons doel, en we zijn er in geslaagd. Al voor de match wist ik dat we er nooit eerder zo dichtbij waren geweest. Dit was dé kans en we hebben ze gegrepen.”