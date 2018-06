Bondscoach Peru: "Guerrero miste wedstrijdritme" LPB

16 juni 2018

22u27

Bron: afp 0 WK voetbal Peru verloor vandaag zijn eerste WK-duel in 36 jaar met 1-0 van Denemarken. De Argentijnse bondscoach van Peru, Ricardo Gareca, benadrukte na afloop dat zijn team meer had verdiend.

"Er zijn meerdere manieren om een wedstrijd te winnen", begon Gareca een beetje neerbuigend over de defensieve spelwijze van Denemarken. "Maar wij hebben ons ticket voor Rusland behaald met een bepaalde stijl van voetballen en ik zie geen enkele reden om die manier van spelen te verloochenen. Ik denk dat we, indien we op een andere manier zouden spelen, juist minder kans zouden hebben om te winnen."

Gareca predikte verder kalmte. "We hebben de match verloren, maar we hebben niet slecht gespeeld. We waren gewoon niet efficiënt. We hebben voldoende gecreërd en verdienden het niet om te verliezen. Bovendien speelden we niet met onze beste elf omdat Guerrero wedstrijdritme miste. Hij kwam als laatste bij de groep, maar is goed ingevallen. We leggen de focus nu op de partij tegen Frankrijk van komende donderdag."

Ook de Deense bondscoach Age Hareide zag dat zijn team niet zijn beste wedstrijd speelde. "In het begin waren we te voorzichtig", zei Hareide. "De laatste tien minuten van de eerste helft speelden we beter, maar konden we niet scoren. In de tweede helft heeft Peru heel wat goede spelers ingebracht, maar misten wij ook de kansen om een tweede doelpunt te scoren."

Hareide besefte dat een gelijkspel misschien correcter was geweest. "Peru verdiende waarschijnlijk meer, maar dat is nu eenmaal voetbal. Peru is een goede ploeg en zal in de volgende wedstrijd misschien wat meer geluk hebben. Maar we mogen niet vergeten dat we een goede doelman hebben. Als Kasper Schmeichel in vorm is, hoort hij bij de beste keepers ter wereld", besloot de Deense bondscoach.