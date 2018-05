Bondscoach Nigeria haalt Standard-speler Agbo van de WK-lijst, nog sprankeltje hoop voor Moses Simon VDVJ/NP

30 mei 2018

11u39 1

Bondscoach Gernot Rohr heeft enkele spelers in zijn ruime WK-selectie moeten teleurstellen. De Duitse trainer schrapte vier internationals van de lijst en Uche Agbo is er één van. De 22-jarige middenvelder van Standard zal straks in Rusland dus niet te bewonderen zijn. Ook Dele Ajiboye, Stephen Eze, en Junior Lokosa blijven thuis.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN