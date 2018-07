Bondscoach Martínez looft reactie van zijn team: "Er waren geen minpunten" - Chadli: "Van de hel naar de hemel" - De Bruyne: "Nu Brazilië? Gewoon winnen" MDB & DMM

02 juli 2018

22u14

Bron: VRT 0 WK voetbal Door het oog van de naald kropen de Rode Duivels, maar daar maalde Roberto Martínez achteraf niet om. De bondscoach gaf dan ook zijn flashinterview met de glimlach.

"Daar draait het allemaal om op een WK", stak Martínez van wal na de onwaarschijnlijke apotheose. "Je wordt gepusht in wedstrijden. Ik moet Japan ook feliciteren. Ze speelden de perfecte wedstrijd, waren heel solide en klinisch op de tegenaanval."

De bondscoach loofde dan ook de reactie van zijn jongens. "Het was een test voor het karakter en een test voor het team. De reactie van de invallers was fantastisch. Van iedereen eigenlijk, allemaal wilden ze de wedstrijd nog winnen en wel binnen de 90 minuten. Dat zegt alles over dit team."

(Lees hieronder verder)

"Winnaarsmentaliteit"

Natuurlijk vielen er ook minpunten te noteren in die tweede helft. Vooral achterin werd onze defensie enkele keren koud gepakt. "Vanavond zijn er geen negatieve dingen, geloof me. Vandaag ging het om doorstoten en winnen. Dat deden we ook. Dit is voor iedereen in België. Bedankt voor de steun en blijf geloven in deze spelers. In voetbal en zeker in de knock-outfase gaat het over winnen en doorgaan. De jongens toonden een ongelooflijke winnaarsmentaliteit."

"We waren in de eerste helft te voorzichtig. Japan was ook heel moedig. Of we slecht verdedigd hebben? Kompany deed op het einde nog een laatste prima tackle, dat kon ook een doelpunt zijn. Natuurlijk waren er momenten waari we slordig verdedigden. Het ging soms om te late communicatie, maar je moet ook credits geven aan Japan."

Martinez: "Brazilië wordt een historische wedstrijd"

Roberto Martínez kijkt ook vooruit naar de kwartfinale tegen Brazilië. De vijvoudige wereldkampioen zal vrijdag aantreden als favoriet. "Dat wordt een volledig andere wedstrijd. Het is een team met veel talent en ze staan ook boven ons op de wereldranking. Daar moeten we rekening mee houden. Het wordt een historische wedstrijd. De spelers hebben dat verdiend."

Chadli: "Van de hel naar de hemel"

Matchwinnaar Nacer Chadli reageerde als een van de eersten aan de micro bij Radio 1: "We gingen van de hel naar de hemel. De wissels brachten een nieuwe dynamiek in de wedstrijd en dat heeft geholpen. Iedereen in België zal nu wel blij zijn. Brazilië zal andere koek zijn, we zullen beter moeten spelen. Anders wordt het moeilijk voor ons."

De Bruyne: "Nu Brazilië? Gewoon winnen!"

"We kwamen 0-2 achter, maar dat is voetbal. Japan heeft het ons moeilijk gemaakt, maar we zijn blijven gaan. Uiteindelijk kruipen we door het oog van de naald, maar dat toont de weerbaarheid van alle jongens. We komen op een domme manier op achterstand en daarna hebben we iets teveel ruimte vrijgegeven in het midden. Zo stond het 0-2. Dat gebeurt, maar je moet door de moeilijke momenten heen. Nu Brazilië? Winnen!"

Courtois: "Heb weinig aan verlies gedacht"

"Soms gaat de tijd bij een achterstand maal twee en nu had ik niet die indruk", vertelde Thibaut Courtois na de bloedstollende partij. "We zijn er in blijven geloven. Had je in België mensen gevraagd hoe het ervoor stond bij 0-2, dan hadden velen gezegd dat we naar huis zouden gaan. Japan begon goed en wij hadden het lastig om de ruimtes te vinden. De laatste pass kwam er moeilijk uit en dan staat het plots 0-1 door een foutje van Jan. Het schot was goed gekruist net naast de paal. Wij kwamen dan bijna langszij via Eden, even later staat het dan 0-2 door een goed afstandsschot. Ik dacht :'oei, dit wordt lastig'. Maar eerlijk: aan een verlies heb ik weinig gedacht. De 1-2 van Jan kwam er met wat geluk, maar op een heel goed moment. Japan is op dat moment beginnen twijfelen. Wij waren fysiek sterker. De laatste goal? Ach, ik pluk de corner, zag Kevin lopen en hij ging erin. Voila. We komen hier collectief sterker uit. Soms heb je zo'n wedstrijd nodig, dit was een moeilijk moment om veel uit te leren. Laten we die positieve energie meenemen naar Brazilië."

Eden Hazard: "De reactie was fantastisch"

"Of dit de prestatie van het toernooi is? Het is te vroeg om dat te zeggen", reageert man van de match Eden Hazard. "Het was in elk geval een moeilijke wedstrijd, maar we gaven nooit op. Zelfs bij een 0-2-achterstand. De reactie van de ploegmaats was fantastisch. Ik ben trots om vandaag een speler van België te zijn. Japan? Zij waren ongelooflijk. Ze kunnen iedereen verslaan als ze zo spelen, maar goed wij winnen op karakter. We gaan het stap voor stap bekijken en we blijven groeien. Aan het eind van de rit zien we dan wel', aldus een opgeluchte kapitein bij de Rode Duivels.