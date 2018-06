Bondscoach Lopetegui moet opkrassen bij Spanje: "Ik ben intriest", Hierro leidt 'La Roja' in Rusland Heibel in kamp van WK-favoriet Spanje SVL/YP

13 juni 2018

19u03 1061 WK voetbal Julen Lopetegui (51) is niet langer de bondscoach van Spanje, zo raakte eerder bekend op een persconferentie in het Spaanse basiskamp in Krasnodar. Ongezien, zeker nu 'La Roja' morgen al meteen voor de levensbelangrijke confrontatie tegen Portugal staat. Fernando Hierro (50) zal tijdens het WK de Spaanse selectie leiden.

Spanje staat in rep en roer. Eergisteren raakte bekend dat bondscoach Julen Lopetegui na de Wereldbeker coach wordt van Real Madrid. Dat nieuws viel bij de Spaanse voetbalbond niet in goede aarde. Deze middag maakte bondsvoorzitter Luis Rubiales bekend dat de Spanjaarden per direct afscheid nemen van hun oefenmeester.

Lopetegui reageerde inmiddels en voelt zich "intriest" na de gebeurtenissen van de voorbije dagen. "We voelen ons heel triest", zei Lopetegui tegen de aanwezige pers op de luchthaven van Krasnodar nadat hij het basiskamp van de Spanjaarden verlaten had. "Maar ik wil eraan toevoegen dat we een geweldige ploeg hebben en ik hoop dat we het WK winnen."

De Spaanse bond koos Fernando Hierro om 'La Roja' in Rusland te leiden. Hierro werd eerder vanmiddag tijdens een nieuwe persconferentie aan het woord gelaten. "We zijn naar Rusland gekomen om iets neer te zetten en moeten nu alleen op het sportieve focussen", vertelde de nieuwe bondscoach op het trainingskamp van de Spanjaarden in Krasnodar.

"Dit is een schitterende uitdaging en ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen", stak de 50-jarige Hierro van wal. "We moeten positief blijven en deze pagina omdraaien. Mijn ploeg is enthousiast, net als ik. Het komt er nu op aan ons verstand te gebruiken. Er dient zich een grote kans aan en daar moet onze aandacht naar uitgaan. Een WK vindt slechts om de vier jaar plaats, dus we gaan zeker knokken en werken."

"Mijn blik ligt nu op de match tegen Portugal", vervolgde Hierro. "En dan op de volgende en degene daarna. Ik val in herhaling maar dit toernooi vormt een schitterende uitdaging voor ons allemaal. We hebben geen tijd om te klagen en te jammeren over wat gebeurd is, maar moeten ons maximaal inzetten. Als ik niet geloofde in onze ambities, was ik hier niet."

Hierro had tot slot ook enkele woorden veil voor zijn voorganger. "Ik heb een maximale bewondering voor Lopetegui. Ik wens hem het allerbeste."

Onervaren als hoofdtrainer, Real-icoon als speler

Als hoofdcoach heeft Hierro niet veel ervaring. Hij stond aan het hoofd van de Spaanse tweedeklasser Oviedo, waar hij na één seizoen (2016-17) vertrok wegens een gemiste promotie. Van 2007 tot 2011 was hij al eens sportief directeur bij de Spaanse nationale ploeg. Na die vier jaar werd hij manager bij Malaga (2011-2012) en assistent van Carlo Ancelotti bij Real Madrid (2014-2015). Na het mislukte avontuur bij Oviedo ging hij opnieuw aan de slag als sportief directeur bij de Spaanse voetbalbond.

Als centrale verdediger trad Hierro aan in meer dan 500 wedstrijden voor Real Madrid (1989-2003), waar hij uitgroeide tot een clubicoon. Bij de Spaanse nationale ploeg verzamelde hij 88 caps, als verdediger trof hij maar liefst 29 keer raak voor La Roja.

"Heel complexe situatie"

Bondsvoorzitter Luis Rubiales gaf eerder deze middag tekst en uitleg bij het plotse ontslag van Lopetegui. "We willen Julen bedankten voor alles wat hij voor ons gedaan heeft", zo stak Rubiales van wal op de persconferentie. "Hij is er verantwoordelijk voor dat we er bij zijn in Rusland, maar toch hebben we beslist afscheid van hem te nemen. Laat het een signaal zijn aan alle medewerkers van de Spaanse voetbalbond, dat bepaalde regels moeten gevolgd worden."

"De onderhandelingen hebben plaatsgevonden zonder dat wij daarvan wisten. Pas vijf minuten voor het persbericht van Real Madrid kwam, zijn wij op de hoogte gebracht en dat is niet de juiste manier van handelen. Dit is een heel complexe situatie. We zitten twee dagen voor onze eerste wedstrijd op het WK en er is veel werk te doen. De spelers en staff gaan er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen en uiteindelijk zal dit ons sterker maken. Nee, ik voel me niet verraden door Julen. Ik bewonder en respecteer hem. Ik zie hem als een toptrainer en het was dan ook erg moeilijk om deze beslissing te nemen."

De 51-jarige Lopetegui verlengde vorige maand zijn contract als bondscoach nog tot en met 2020. De verbintenis bevatte een gelimiteerde afkoopsom van naar verluidt 2 miljoen euro. Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid ziet in Lopetegui een geschikte opvolger van Zinedine Zidane, die na 2,5 jaar met daarin drie eindzeges in de Champions League besloot te vertrekken.

Aanvoerder Ramos reageert

Sergio Ramos, de aanvoerder van de nationale ploeg (én van Real Madrid, waar Lopetegui straks aan de slag gaat), heeft via Twitter alvast gereageerd op de gebeurtenissen rond zijn nationaal team. "We zijn de nationale ploeg, we vertegenwoordigen een embleem, kleuren, fans, een land. De verantwoordelijkheid en het compromis zijn met jullie, en voor jullie. Gisteren, vandaag en morgen, samen: #VamosEspaña", zo klonk het in zijn tweet.

Somos la Selección, representamos un escudo, unos colores, una aficion, un país. La responsabilidad y el compromiso son con vosotros y por vosotros. Ayer, hoy y mañana, juntos: #VamosEspaña