Bondscoach Iran razend: "In de reglementen staat toch niet: wat als Ronaldo of Messi een elleboog uitdeelt?" LPB

26 juni 2018

07u33

Bron: Reuters 0 WK voetbal Iran ligt uit het WK, al scheelde het weinig of de troepen van Carlos Queiroz hadden Europees kampioen Portugal uit het toernooi gemept. Diep in blessuretijd miste Taremi een dot van een kans op de 2-1. Maar niet dát wedstrijdfeit frustreerde de Iraanse bondscoach na afloop mateloos. Wél de elleboogstoot van Cristiano Ronaldo die slechts met geel werd bestraft.

"Een elleboogstoot is een rode kaart", fulmineerde Queiroz. "In de reglementen staat toch niet: wat als het Ronaldo of Messi is die een elleboog uitdeelt? Het is gewoon een rode kaart. Of de scheidsrechters milder zijn voor vedetten als Ronaldo? Dat moet je aan hen vragen. Er zitten vijf mensen in dat hok en ze zien geen elleboogstoot. Dat moet je mij eens uitleggen. Ik heb een duidelijke mening over de arbitrage, maar ik moet mijn woorden wikken. Portugal had minstens één penalty meer kunnen tegen krijgen. Deze wedstrijd verdiende maar één winnaar en dat moest Iran zijn. We verdienden de overwinning. Ik ben een slechte verliezer, maar ik ben wel trots op wat mijn team hier gepresteerd heeft. We hebben het respect van heel wat mensen afgedwongen."

Geel of rood? De armbeweging van Ronaldo zorgde bij analisten in elk geval voor verdeeldheid. Sommigen vonden het geen uitsluiting waard, anderen deelden de mening van Queiroz. "Dus slaan naar tegenstander is bij Ronaldo slechts geel?! Shame On you ref!", tweette Geert De Vlieger.

Dus slaan naar tegenstander is bij Ronaldo slechts geel?! Shame On you ref! #noballs #VAR #IRNPOR Geert De Vlieger(@ devliegergeert) link