Bondscoach Iran klaagt: "Niemand wil tegen ons spelen" XC

02 juni 2018

14u20

Bron: Belga 0 WK voetbal De aanloop van Iran naar het WK in Rusland verloopt erg moeilijk, met recent twee tegenstanders die afzegden voor een vriendschappelijke interland. "De critici praten veel. Maar zij weten maar al te goed dat niemand tegen ons wil spelen", zei de Iraanse bondscoach Carlos Queiroz op stage in het Turkse Istanboel.

Vandaag waren de Iraniërs van plan om te oefenen tegen Griekenland, maar uiteindelijk zegden de Grieken af voor dat duel. Als alternatieve opponent kwam Kosovo uit de bus, maar ook de Kosovaren bedankten uiteindelijk. De Iraanse voetbalbond (FFI) tekende bij de Wereldvoetbalbond (FIFA) al protest aan en knipt tot nader order de banden met de Griekse federatie door.

In mei speelde Iran vriendschappelijk tegen Turkmenistan (1-0 zege) en tegen een Turks B-team (1-2 nederlaag). Een laatste test voor het WK is vrijdag voorzien tegen Litouwen in Moskou.

Iran speelt in groep B eerst tegen Marokko (15/06). Daarna volgen nog groepswedstrijden tegen Spanje (20/06) en Europees kampioen Portugal (25/06). De Iraniërs nemen voor de vijfde keer deel aan een WK-eindronde.