Bondscoach Costa Rica slaat perszaal met verstomming: "Die nummer tien van België deed ons echt pijn. Ik weet zijn naam niet" MH

12 juni 2018

18u26

Bron: Marca 0 WK voetbal Als een jong veulen dartelde Eden Hazard gisteravond over het veld in het Koning Boudewijnstadion. Costa Rica werd bij vlagen aan flarden gespeeld door de Belgische aanvoerder. Toch is de goedlachse Chelsea-speler niet bij iederéén zo bekend.

"Die nummer tien van België deed ons echt pijn. Hij was erg beweeglijk en benutte de ruimtes voortdurend. Ik weet zijn naam niet", sloeg de bondscoach van het Centraal-Amerikaanse land de perszaal met verstomming. 't Was trouwens niet zijn enige dwaling op de persconferentie. Een journalist vroeg de bondscoach nadien voor welke Zwiters - Costa Rica neemt het in de poulefase van het WK op tegen Zwitserland - zijn team waakzaam moet zijn. Zichtbaar overweldigd antwoordde hij: "Die kleine. Wat is zijn naam ook weer?", verwijzend naar Stoke City-smaakmaker Xherdan Shaqiri. Een deel van de aanwezige journalisten barstte daarop in lachen uit.

Bekijk de Spaanstalige beelden in onderstaande video vanaf 1'50".